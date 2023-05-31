В Україні знову змінюються ціни на цибулю: що відбувається

З початку поточного тижня багато гуртових компаній практично повністю перейшли на закупівлю цибулі нового врожаю з українських господарств.

Вартість цибулі почала поступово знижуватися впродовж останнього тижня травня. Причина: надходженням у продаж цибулі нового врожаю, повідомляють аналітики EastFruit.

Зазначається, що зараз відпускні ціни на цибулю сформувалися в діапазоні 40-46 грн/кг ($1,09-1,26/кг) — це в середньому на 11% дешевше, ніж тижнем раніше.

В основному на ринку представлена цибуля врожаю 2022 року імпортного виробництва. Ціни на імпортну торішню продукцію дещо вищі.

З початку поточного тижня багато гуртових компаній практично повністю перейшли на закупівлю цибулі нового врожаю з українських господарств. Минулого року в цей період відпускні ціни на цибулю в Україні були в середньому в 1,6 раза нижчими, ніж зараз.

Тим часом як свідчать дані Мінфіну, станом на середу, 31 травня 2023 року, в окремих мережах супермаркетів ріпчаста цибуля коштує:

Metro — 61,90 грн/кг;

Novus — 69,99 грн/кг;

Varus — 59,90 грн/кг;

Megamarket — 79,90 грн/кг.

Що відбувалося з цінами на цибулю

Ще на початку 2023 року вартість цибулі перевищувала торішні показники в середньому в чотири рази. Так, на українських ринках та в магазинах взимку в цибулю торгувався по 30-35 грн за кг.

За інформацією аналітиків проєкту EastFruit, цінник 35 гривень за кілограм — рекордний за всю історію незалежності України. При цьому прогнозується, що висока вартість цибулі зберігатиметься й надалі на тлі ажіотажу та постійних перебоїв з електроенергією. Вже в середині квітня 2023 року українські фермери готові були відвантажувати цибулю не дешевше за 38-45 грн/кг.

Чому дорожчають овочі

За даними Держстату, овочі за два місяці 2023 року подорожчали на 21,2%, і, таким чином, стали головним драйвером інфляції. Інна Сало, завідувач відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", пояснює зростання цін на плодоовочеву продукцію впливом сезонного чинника та початком Великого посту, що супроводжується підвищенням попиту на овочі та фрукти. Вона називає такі актуальні ціни на цю групу товарів:

капуста білокачанна: 21,14 грн за кг (динаміка з початку року +61,4%);

картопля: 10,04 грн за кг (+2,8%);

цибуля ріпчаста: 55,79 грн за кг (+61,7%);

морква: 44,07 грн за кг (+72,4%);

буряк: 10,48 грн за кг (-12,4%);

яблука: 14,68 грн за кг (+26,2%);

мандарини: 72,26 грн/кг (+8,7%);

банани: 70,42 грн за кг (+1,7%);

апельсини: 58,40 грн/кг (-10,0%);

лимони: 61,30 грн/кг (-4,2%).

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, на які овочі і чому не варто очікувати зниження цін цього сезону. Здебільшого високі ціни на овочі — результат російської окупації в тих регіонах України, де найактивніше вирощували зелень.