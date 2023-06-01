За новими правилами: в Україні перезапускають велику приватизацію на фоні війни

Парламент відновлює процес великої приватизації, який на період воєнного стану було припинено відповідним законом ще влітку минулого року.

Верховна Рада вирішила відновити масову приватизацію, а також спростила процес передачі конфіскованих санкційних активів Фонду держмайна (ФДМУ). Про це 31 травня повідомила прес-служба держструктури.

Зазначається, що парламент ухвалив такі виправлення:

за рішенням ВАКС підсанкційне майно передаватиметься ФДМУ;

ФДМУ самостійно прийматиме управлінські рішення щодо підсанкційного майна (приватизація, продаж, оренда або управління);

усі отримані кошти надсилатимуть до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Крім того, Верховна Рада:

заборонила обіймати посади керівників держпідприємств та членів наглядових рад підсанкційним особам та громадянам країн-агресорів;

скасувала процедуру погодження директорів держпідприємств, які перебувають в управлінні ФДМУ, з місцевою владою;

усунула обмеження терміну договорів оренди державного майна на період дії військового стану, збільшивши строки оренди до п'яти років.

Крім того, в Україні тепер заборонено забирати у власника права на майно, придбане на аукціоні. Також можна приватизувати об'єкти енергетики, об'єднані в пули.

Нагадаємо, у серпні 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про старт з 1 вересня масової приватизації, яку призупиняли через повномасштабну війну РФ проти України. При цьому уряд вніс кілька нових правил у процес приватизації:

повторний електронний аукціон методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій;

скорочення періоду між аукціонами із 20-35 до 10-15 календарних днів;

підписання протоколу про результати електронного аукціону шляхом накладання кваліфікованих підписів;

оплата переможцем електронного аукціону купленого об'єкта приватизації протягом 20 робочих днів із дня формування протоколу про результати аукціону;

підпис договору купівлі-продажу об'єкта приватизації протягом 25 робочих днів з дня, наступного за днем ​​формування протоколу;

публікація органом приватизації в електронній торговельній системі наказу про завершення приватизації протягом десяти календарних днів від дня його видання.

Зазначимо, що велику приватизацію на період військового стану призупинено відповідним законом влітку 2022 року.

Раніше голова ФДМ Рустем Умеров розповідав, що завдяки великій приватизації державний бюджет зможе заробити понад 400 мільйонів доларів.