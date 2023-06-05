Видобувати менше: Росію зобов'язали ще раз скоротити видобуток нафти у 2024 році

У 2023 році російська квота становить 10,478 млн барелів на добу, а в 2024 році вона знизиться до 9,828 млн.

Представники країн організації ОПЕК+ погодили зниження квоти на видобуток Росією нафти у 2024 році на 650 тисяч барелів на добу. Про це пише "Радіо Свобода".

При цьому, як заявив віцепрем'єр РФ Олександр Новак, країна й надалі дотримуватиметься добровільного зобов'язання видобувати на пів мільйона барелів нафти на день менше, ніж передбачає квота.

Загалом країни ОПЕК+ знизили наступного року рівень видобутку нафти приблизно на 1,5 млн барелів на добу. У такий спосіб організація хоче зупинити падіння цін на нафту на світовому ринку. Ер-Ріяд з метою добитися зростання цін на місяць знизить свій рівень видобутку на 1 мільйон барелів на добу.

У 2023 році російська квота складає 10,478 млн барелів на добу, а в 2024 вона знизиться до 9,828 млн. Якщо врахувати добровільне скорочення, то видобуток нафти РФ знизиться до 9,328 млн в 2024 році.

Квота Саудівської Аравії залишиться незмінною — 10,478 млн барелів.

Видобуток нафти в РФ

Росія оголосила, що знизить обсяги видобутку нафти на 500-700 тисяч барелів на добу майже відразу після того, як ЄС та країни G7 запровадили стелю цін на російську нафту наприкінці 2022 року. Віцепрем'єр РФ тоді обіцяв, що це станеться на початку цього року.

"Ми швидше ризикнемо скороченням виробництва, ніж дотримуватимемося політики продажів відповідно до порогу", — сказав він.

Нагадаємо, 5 грудня 2022 року почало діяти нафтове ембарго на постачання російської нафти до Європи. Ціну на нафту з РФ обмежили до приблизно 60 доларів за барель.

Тобто країни Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія та Австралія надають послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою тільки в тому випадку, якщо вона була куплена за граничною ціною або нижче. З 5 лютого під забороною також опинилися закупівлі російських нафтопродуктів.

Раніше стало відомо, що Україна на 25% підвищує тарифи на транзит нафти своєю територією. Нова ціна за прокачування "чорного золота" нафтопроводом "Дружба" у напрямку Словаччини та Угорщини за договором з АТ "Укртранснафта" тепер перебуває на рівні 17 євро за тонну.