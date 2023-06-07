Активності не видно: як і де в Україні будують квартири у 2023 році

Через повномасштабну війну темпи житлового будівництва в Україні продовжують знижуватися. Рекордсменом із введення житла в експлуатацію стала Вінницька область – понад 5600 квартир.

За три місяці 2023 року в Україні збудували 24 905 квартир або 1,942 млн квадратних метрів житла. Як повідомляє Державна служба статистики, 4 922 квартири були обладнані в одноквартирних будинках і 19 983 — у багатоквартирних.

Ситуація з житлом: що в регіонах

За інформацією Держстату, в регіональному розрізі найбільше житла ввели в експлуатацію в:

Вінницькій області — 5 669 квартир;

Київській — 3 621 квартиру;

Львівській — 1 847 квартир;

Івано-Франківській — 1 580 квартир;

Одеській — 1 166 квартир;

Дніпропетровській — 1 126 квартир;

Волинській — 1 052 квартири.

Водночас у регіонах, де продовжуються активні бойові дії проти російських окупантів — Миколаївська, Запорізька та Донецька — загалом в експлуатацію ввели менш ніж сто квартир. Жодної квартири не ввели в експлуатацію у Херсонській та Луганській областях.

Щодо Києва, то в столиці за цей час ввели в експлуатацію 2 312 квартир.

Загалом за підсумками 2022 року введення в експлуатацію житла скоротилося на 37,8%, якщо порівнювати з показниками 2021 року — до 7 млн 110,2 тис. квадратних метрів.

Недобудов все більше: як виживає під час війни ринок нерухомості

Ще в березні 2023 року Вікторія Берещак, оглядачка ринку нерухомості, розповідала Фокусу, що з понад 90% проєктів, що анонсували відновлення робіт на будмайданчиках після початку повномасштабного вторгнення, лише половина справді займається будівельними роботами, а не створює видимість.

Водночас, за її словами, прийнятними темпами будівництва, показники яких становлять близько 7-10% готовності об'єкта щомісяця, могли похвалитися лише 25% забудовників.

За словами Володимира Семенцова, співзасновника та керуючого партнера компанії INSPI Development, частка активних будмайданчиків від загальної кількості об'єктів, що зводяться, наступна:

обласні центри на Заході України (Львів та ін.): 35%;

Київ: 30%;

Одеса: 12%;

Дніпро: 10%;

Харків: 7%;

інші обласні центри (Вінниця, Житомир, Полтава, Черкаси): 6%.

Раніше Фокус повідомляв, що на околиці Івано-Франківська збираються збудувати 12 будинків з квартирами для переселенців. Будівництво житла профінансує Євросоюз, для цього було виділено 10 мільйонів євро.