Без овочів, пшениці та металургії: якими будуть наслідки підриву Каховської ГЕС

Теракт росіян на Каховській ГЕС, внаслідок якого Каховське водосховище швидко втрачає воду, позначиться на усіх сферах українців — йдеться і про гуманітарну катастрофу, і про економічні втрати.

Один з найважливіших негативних наслідків підриву ГЕС – це дефіцит води у регіоні. Йдеться не лише про Херсонщину, де традиційно розвинене сільське господарство, якому вкрай потрібна вода, але й про промисловість Дніпропетровскої та Запорізької областей. Про це пише Фокус у статті "ГЕС ціною в мільярди. Що буде з енергетикою без Каховської ГЕС та чи можуть відновити її роботу".

Унаслідок руйнування дамби очікуються негативні наслідки для сільського господарства, адже без зрошення залишаться понад 400 га українських земель південної частини України. Раніше в лютому 2023 року Міністерство захисту довкілля оцінювало негативний вплив можливого руйнування ГЕС. Тоді повідомили, що за умови падіння води в Каховському водосховищі на 1,5 метри до 14,5 м можливі втрати 14% експортного потенціалу української пшениці через проблеми з зрошенням Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської областей.

На думку фінансового аналітика Андрія Шевчишина, варто враховувати, що найбільша зона іригаційних каналів, що втрачають воду, знаходиться на тимчасово окупованих територіях. "Зараз вони не враховуються в економіці, але після повернення територій, звичайно, відчуватимуть гостру нестачу води для особистого та сільськогосподарського використання. Це обмежує будь-яку агроактивність. Насамперед це овочі та фрукти, які для Херсонської та Запорізької областей у цих регіонах має велике значення. У меншій мірі це зернові та олійні. Друга зона — це внутрішнє забезпечення овочами та фруктами та необхідність їх імпорту при нестачі. Виробничі потужності переробних підприємств також не можуть працювати без води. Тож, це комплексне питання і реальну оцінку втрат, ймовірно, надасть наша влада", — каже Андрій Шевчишин.

Великий негативний вплив підрив Каховської ГЕС справить і на промисловість. Наприклад, у компанії "АрселорМіттал Кривий Ріг" вже заявили, що через підрив та руйнацію Каховської ГЕС агресором виробник обмежив споживання води та поставив на паузу низку процесів металургійного виробництва. "АрселорМіттал Кривий Ріг" призупинить виплавку сталі, а також виробництво прокату. В роботі залишаться тільки доменне та коксохімічне виробництва, а також ГЗК", — зазначили в компанії.

Підрив ГЕС вплине і на інші підприємства країни. Як пояснив директор Української асоціації виробників феросплавів Сергій Кудрявцев, спуск води з Каховського водосховища призведе до скорочення обсягів споживання води феросплавними підприємствами та гірничо-збагачувальними комбінатами і до скорочення обсягів виробництва.

Загальні втрати економіки України через здійснений росіянами підрив Каховської ГЕС можуть перевищити десять мільярдів доларів.

Внаслідок підриву Каховської ГЕС водосховище втрачає воду, що веде до небезпеки - дефіциту і питної, і технічної води на півдні країни Фото: Скриншот

"Виведення з ладу самої електростанції, значні пошкодження устаткування, дуже серйозні збитки сільському та рибному господарству, екоцид, значні збитки населення. Я не можу зараз сказати точно, але мова йде про десятки мільярдів доларів, оскільки до прямих збитків варто буде додати збитки підприємств АПК, які вище по Дніпру втратили доступ до води", — зазначив у коментарі Фокусу економіст, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран.

Нагадаємо, різке падіння рівня води у Каховському водосховищі після підриву росіянами Каховської ГЕС призводить до дуже негативних наслідків, і, як заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, якщо водосховище продовжить втрачати воду, то понад понад 1 млн українців залишаться без доступу до питної води.

Також Фокус писав, що відновлення Каховської ГЕС може обійтися в суму понад 800 млн доларів.