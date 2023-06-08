Перші платежі відбулися: в Україні розпочалися виплати на ремонт пошкодженого ЗС РФ житла

З 9 травня українці, житло яких зазнало незначних ушкоджень внаслідок повномасштабного вторгнення ЗС РФ, можуть отримувати компенсацію в межах програми "єВідновлення". В уряді розповіли, скільки людей уже виплатили гроші.

Перші вісім українців уже отримують компенсацію для ремонту пошкодженого через війну житла за програмою державної допомоги "єВідновлення". Про це повідомив віцепрем'єр із відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков на форумі "Діалоги про відновлення України", 8 червня.

"Сьогодні важливий день, тому що перші вісім людей уже отримують компенсацію за програмою "єВідновлення" через Дію", — сказав він.

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Кубраков зазначив, що робота над програмою компенсацій за повністю знищене внаслідок російського вторгнення житло все ще продовжується.

"Вважаємо, що люди вже повинні починати отримувати компенсацію, щоб мати можливість збудувати нове житло", — наголосив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури.

Як отримати компенсацію?

За інформацією Міністерства інфраструктури, для цього потрібно:

Подати повідомлення про пошкоджене майно, якщо таке повідомлення не було подано. Це можна зробити на порталі або у програмі "Дія". Згодом з'явиться можливість подавати повідомлення через Центр надання адміністративних послуг, нотаріусів або управління соцзахисту.

Відкрити спеціалізований рахунок "єВідновлення" в одному із банків-учасників програми. Відкрити карту можна у банківському додатку та у відділенні банку. Наразі до "єВідновлення" підключено такі банки: Монобанк, ПриватБанк, Сенс Банк, А-Банк, ПУМБ. Список банків-партнерів поповнюватиметься в міру їх підключення до "Відновлення".

Подати заяву на компенсацію у "Дії". Після цього спеціальна комісія з питань надання компенсації, створена при органі місцевого самоврядування, розгляне заяву, проведе огляд пошкодженого майна, внесе дані про нього до Реєстру пошкодженого та знищеного майна та визначить суму, яка буде нарахована.

Подати заявку можна на порталі або у додатку "Дія". Подати заявку можна на порталі або у додатку "Дія".

Чи всі українці отримають компенсацію

Адвокат Ростислав Кравець наприкінці травня розповів Фокусу, що на думку, програму "ЄВідновлення" зроблено так, що далеко не всі зможуть отримати гроші на ремонт пошкодженого будинку. Наприклад, у законопроєкті є пріоритетна черговість, тож уже зрозуміло, що держава виплатить компенсації не всім.

"Тобто ви, звичайно, можете подати заявку, але поки що гроші не отримають ветерани війни, сім'ї загиблих, учасники бойових дій і так далі за списком пріоритетних, ви так і житимете без вікон, а якщо самі зробите ремонт, то компенсації не чекайте. Ба більше, гроші надаються або на матеріали, або на ремонтні роботи, тобто самостійно ви зробити нічого не можете. Дуже корумпована система надання допомоги виходить: купувати матеріали тільки у тих, хто у програмі, там же шукати підрядників", — зазначив Ростислав Кравець.

Нагадаємо, у жовтні минулого року стало відомо, що українцям, які через війну втратили житло, надаватимуть компенсацію за зруйновані будинки, але нерухомість, куплену за ці гроші, не можна буде перепродати невизначений час.