Справи налагоджуються: у Кабміні заявили про зростання реального ВВП

За словами віцепрем'єр-міністерки економіки Юлії Свириденко, сезонно скоригований ВВП у І кварталі показав зростання у 2,4% порівняно з IV кварталом минулого року.

ВВП України за підсумками І кварталу 2023 року в річному вимірі скоротився на 10,5%, що значно краще за попередню оцінку Мінекономіки в "мінус" 14,1%. Про це заявила 9 червня перша віцепрем'єр-міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, це свідчить про адаптацію та відновлення економіки швидшими темпами, ніж прогнозувалося раніше. Водночас реальний сезонно скоригований ВВП у І кварталі показав зростання 2,4% порівняно з IV кварталом минулого року.

"Сприяє поліпшенню ситуації реалізація програм відновлення та підтримки підприємств, що полегшують доступ до фінансових ресурсів, зокрема програми "Доступні кредити 5-7-9%" і грантові програми під загальною назвою "єРобота", фінансування суттєвих обсягів капітальних витрат на відновлення зруйнованої інфраструктури, житлові та соціальні об'єкти", — наголосила Свириденко.

Але війна з Росією, що триває, формує нові шоки, наприклад, затримку роботи "зернового коридору" та руйнацію Каховської ГЕС.

Водночас у Мінекономіки вважають, що поки що у II кварталі спостерігається позитивна динаміка ВВП, цьому сприяє робота влади над подоланням негативних наслідків і забезпеченням умов розвитку економіки.

Зазначимо, що ще у квітні цього року у відомстві повідомляли, що падіння ВВП знизилося на 26% (±2%), тому показники покращилися, якщо порівнювати із січнем 2023 року — 32% (±2%).

"У лютому 2023 року економічна активність поступово відновлювалася з огляду на суттєве зменшення дефіциту електроенергії та скорочення тривалості відключень завдяки поновленню роботи всіх доступних видів генерації в енергосистемі із середини лютого", — наголосили в Мінекономіки.

Що таке ВВП?

Валовий внутрішній продукт відображає ринкову вартість усіх кінцевих товарів і послуг, які випускали всі галузі економіки протягом року. Показник валового продукту відбиває "вартість" економіки й навіть те, як розвивається чи деградує.

Нагадаємо, раніше Фокус давав докладний прогноз щодо рівня інфляції у 2023 році. Також нещодавно стало відомо, що глобальні ціни на продовольство вперше після піку у 2022 році демонструють ознаки зростання.