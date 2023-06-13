Повірка лічильників газу: чи мають українці власним коштом оплачувати процедуру

Усі умови детально прописані у структурі чинного тарифу облгазу. Під час перевірки приладу власникам дозволяється здійснювати фото- та відеофіксацію процесу, щоб підтвердити факт цілісності лічильника.

В Україні знову запрацювала процедура обов'язкової перевірки газових лічильників. При цьому у багатьох виникає питання, хто ж має оплачувати перевірку побутових приладів, пише видання ГазПравда.

Хто оплачує перевірку лічильників

Витрати облгазів, пов'язані з перевіркою, закладені у тариф на послуги розподілу газу. Не важливо, хто є власником лічильника — споживач чи обслуговуюча компанія, періодична перевірка лічильника здійснюється за рахунок газовиків. До процедури перевірки входять:

демонтаж;

транспортування;

монтаж;

технічне обслуговування.

Умови прописані у структурі чинного тарифу облгазу, а також в окремому додатку до затвердження його ухвали НКРЕКП.

Чи загрожує штраф, якщо порушити термін перевірки лічильника газу

За періодичну перевірку лічильників газу відповідають лише газовики. Саме вони повинні відстежувати терміни перевірки засобів обліку та проводити перевірку.

Якщо облгаз не звертався до побутового споживача з проведення періодичної повірки лічильника, то жодних стягнень зі споживача не застосовується.

Повідомлення про повірку споживачеві надсилає газопостачальна компанія рекомендованим листом чи іншим способом, що підтверджує отримання його споживачем. Якщо споживач у зазначений термін не може забезпечити доступ до лічильника для проведення його періодичної перевірки, споживач не пізніше 10 календарних днів до настання перевірки повинен повідомити про це виконавця.

Важливо, що зняття лічильника газу на періодичну перевірку чи його перевірку дома відбувається виключно у присутності споживача. Під час перевірки приладу власникам дозволяється здійснювати фото- та відеофіксацію процесу, щоб підтвердити факт цілісності лічильника.

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