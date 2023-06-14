Росія має відповісти: Україна збирається покарати РФ за теракт на Каховській ГЕС

За даними штабу з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС, постраждав 31 об'єкт водопостачання та водовідведення, було затоплено 28 великих промислових об'єктів. Понад 3500 будинків у 48 населених пунктах досі залишаються підтопленими.

Кабмін України запропонував Херсонській обласній та міській військовим адміністраціям оцінити наслідки підриву греблі Каховської ГЕС, щоб після війни змусити Росію виплатити репарації за завдану шкоду. Про це 14 червня повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури.

Як пояснив віцепрем'єр-міністр із відновлення Олександр Кубраков, коли на Херсонщині закінчиться рятувальна операція та будуть розміновані території, потрібно уважно обстежити об'єкти, які опинилися в епіцентрі катастрофи.

Всім громадам потрібно буде створити комісії, які почнуть фіксувати пошкодження та руйнування житла та інших об'єктів. Всю отриману інформацію необхідно вносити до Реєстру пошкодженого та знищеного майна внаслідок бойових дій.

"Тут у нас дві цілі. Перша – щоб люди, які постраждали від підриву Каховської ГЕС, змогли отримати грошову допомогу для відновлення свого житла. Друга – у майбутньому змусити Росію виплатити репарації за завдану шкоду", – сказав Кубраков.

За інформацією штабу з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС, постраждав 31 об'єкт водопостачання та водовідведення, під водою опинилися 28 великих промислових об'єктів.

Понад 3500 будинків у 48 населених пунктах досі залишаються підтопленими. Також під водою залишаються ділянки автодороги державного значення Херсон – Генічеськ.

Нагадаємо, 6 червня Збройними силами Російської Федерації було підірвано Каховську гідроелектростанцію в Херсонській області. В "Укргідроенерго" вважають, що Каховську ГЕС після підриву російськими окупантами неможливо відновити.

У Міністерстві аграрної політики та продовольства України підрахували, що збитки держмайну меліоративних систем та каналів внаслідок того, що російські війська підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції на Херсонщині, становлять 150-160 млрд гривень.