Підрив Каховської ГЕС прискорить зростання цін: у НБУ пояснили, що дорожчатиме

У Нацбанку вважають, що теракт на Каховській ГЕС зумовить додатковий внесок в інфляцію на рівні близько 0,3 відсоткових пунктів через ускладнення роботи низки підприємств та часткову втрату врожаю.

Теракт, який російські окупанти влаштували на Каховській ГЕС у Херсонській області, вплине на рівень інфляції в Україні. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

За попередніми даними регулятора, техногенна катастрофа стане підмогою для зростання інфляції до рівня близько 0,3 відсоткових пунктів через ускладнення роботи низки підприємств та часткову втрату врожаю, перш за все, овочів.

Через затоплення та осушення полів унаслідок підриву ГЕС під ризиком опинилися від 10% до 14% урожаю овочів у постраждалих регіонах.

За словами голови НБУ Андрія Пишного, безпрецедентний руйнівний масштаб цієї катастрофи може стати "достатнім аргументом, щоб розширити можливі напрямки міжнародної підтримки".

"Щоб оцінити довгострокові перспективи, потрібно трохи часу і більше аналітики. Висновки та розгорнутий аналіз будуть надані у нашому липневому макропрогнозі НБУ", — зазначив Пишний.

Тим часом у НБУ вважають, що поки що немає причин для перегляду економічного прогнозу через підрив Каховської ГЕС, оскільки всі прогнози Нацбанку з моменту повномасштабного вторгнення ЗС РФ будуються на досить консервативних припущеннях.

"Ми враховували, що війна тим чи іншим чином відбиватиметься на українських виробниках. Тому поки що необхідність перегляду цього прогнозу щодо ВВП — досить помірна", – наголосив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Ставка не змінюється: що з обліковою ставкою та рівнем інфляції

У НБУ також повідомили, що залишили облікову ставку на колишньому рівні 25%, а також уповільнення темпу зростання цін в Україні. "Темпи зростання споживчих цін надалі знижувалися швидше, ніж очікувалося. У травні інфляція сповільнилася до 15,3% у річному обчисленні. Крім ефекту бази порівняння, цьому сприяла достатня пропозиція продовольства та пального, зміцнення готівкового курсу гривні, а також покращення інфляцій очікувань. Досягти стабілізації валютного ринку та покращення очікувань вдалося, зокрема, завдяки утриманню високої облікової ставки та комплексу додаткових заходів НБУ щодо підвищення привабливості гривневих інструментів", — йдеться у повідомленні Нацбанку.

На думку експертів НБУ, ставка 25% сприятиме підтримці привабливості гривневих інструментів, збереженню стійкості валютного ринку та зниженню інфляції, що у комплексі формуватиме передумови для подальшого поступового пом'якшення валютних обмежень.

Глобальна загроза: як ООН відреагували на підрив Каховської ГЕС

Секретар організації з гуманітарних питань та координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс днями заявив, що збитки, завдані ЗС РФ громадянській інфраструктурі, повністю суперечать міжнародному гуманітарному праву.

"Ми вже спостерігаємо проблеми з продовольчою безпекою, але ціни на продукти, я впевнений, обов'язково зростуть. Майже неминуче, що ми побачимо величезні проблеми зі збиранням та посівом наступного врожаю. І тому те, що ми побачимо, – це величезний вплив на глобальну продовольчу безпеку", — сказав він.

Раніше Фокус повідомляв про плани України вимагати від Росії відшкодування збитків через підрив дамби Каховської ГЕС. В Офісі президента кажуть, що Кремль зобов'язаний до останньої копійки компенсувати завдані українцям збитки.

Як раніше писав Фокус, влітку традиційний борщовий набір в Україні подешевшає, проте м'ясо та хліб продовжать дорожчати.