М'ясо в Україні дорожчає: названі причини

Інфляція у травні 2023 року сповільнилася ще на декілька відсоткових пунктів, а фактичні темпи зростання цін були нижчими за траєкторію прогнозу Національного банк.

В Україні споживча інфляція в річному вимірі (р/в) впродовж травня сповільнилася до 15,3%. У квітні цей показник становив 17,9%. За інформацією пресслужби НБУ, у місячному вимірі ціни зросли на 0,5%.

Які продукти здорожчали найбільше

Продовжують дорожчати овочі борщового набору:

капуста – через міжсезоння постачань ранніх сортів;

цибуля і морква – внаслідок вичерпання запасів в Україні та за кордоном.

Додає у ціні також м'ясо. Причина: брак внутрішньої пропозиції та слабкий імпорт на фоні підвищення світових цін.

Що подешевшало

За інформацію Нацбанка, повільніше зростали ціни на:

хліб та борошняні вироби;

кондитерські вироби;

напої та консерви.

Натомість подорожчання молочних продуктів та соняшникової олії сповільнилося на фоні зниження світових через зниження попиту, а також через невизначеність, пов’язану з обмеженням транзиту продовольства через сусідні країни Європейського Союзу. Ціни на молоко зростали повільніше завдяки надлишковій пропозиції в умовах слабкого попиту.

У травні знижувалися ціни на крупи та борошно. В НБУ пояснили, що це відбувається через низькі експортні ціни та достатні для забезпечення внутрішніх потреб запаси зернових. Зниження імпортних цін та ефекти від зміцнення готівкового курсу гривні сприяли подальшому сповільненню подорожчання бананів.

Не дорожчають й тепличні овочі, переважно завдяки появі більш розширеної пропозиції. На цьому ж фоні ціни на яйця за місяць дещо знизилися, але річні темпи зростання залишаються високими на тлі ефекту бази порівняння та збільшення експорту.

Що з інфляцією

В НБУ попереджають, що подальше сповільнення інфляції буде значно стриманішим порівняно з попередніми місяцями.

"Це зумовлюватиметься вичерпанням ефекту бази порівняння, поверненням довоєнного рівня оподаткування на ринку пального з 1 липня та змінами в ціноутворенні на ринку електроенергії", — пояснила пресслужба регулятора.

Зазначається також, що темпи інфляції були стримані через достатню пропозицію продовольства та пального, зміцнення гривні на готівковому валютному ринку, поліпшення інфляційних та курсових очікувань.

"Сповільнення інфляції також значною мірою пояснюється ефектом бази порівняння", — додали в НБУ.

Нагадаємо, Фокус нещодавно розбирався, чи зможуть українці побачити падіння вартості борщового набору. Експерти вважають, зо тих цін, які були у 2022 році, очікувати не варто, оскільки витрати на вирощування овочів суттєво збільшились.

Ще Фокус писав, що через теракт росіян на Каховській ГЕС українці залишаться без улюблених кавунів і помідорів із Херсонської області.