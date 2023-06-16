Підвищення тарифів на світ: українцям розповіли, як це позначиться на субсидіях

У Мінсоцполітики пообіцяли, що для домогосподарств, які вже отримують субсидію, всі перерахунки будуть автоматичними з огляду на подорожчання електроенергії.

На тлі підвищення вартості електроенергії для побутових споживачів у Міністерстві соціальної політики вважають, що кількість домогосподарств — одержувачів субсидії збільшиться приблизно на один мільйон. Про це заявила в ефірі телемарафону міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

За словами чиновниці, для домогосподарств, які вже отримують субсидію, усі перерахунки будуть автоматичними з урахуванням подорожчання електроенергії.

"Ми вважаємо, що нових звернень за призначенням субсидій серед тих, хто за старими тарифами не потребував допомоги, буде за весь сезон до мільйона", — сказала Жолнович.

Міністр соціальної політики також нагадала, що держава компенсує вартість будь-якого тарифу у межах встановленого для кожного виду домогосподарства нормативу.

"Якщо ця будівля на електричному опаленні — більша кількість кіловат покриватиметься субсидією, якщо, наприклад, на газовому опаленні — менше. Тобто сума субсидії буде перерахована в межах встановленої норми", — пояснила вона.

Призначатимуть субсидії по-новому

Процедуру звернення за житловою субсидією спростили. Так, наприклад, громадянам дозволили не вовтузитися з правками, також можна не заповнювати декларацію на призначення субсидії на оплату ЖКП.

Подаючи заяви, представник домогосподарства повинен лише написати спрощену заяву та вказати:

інформацію про всіх його членів;

місце проживання;

реквізити рахунку для зарахування субсидії під час її призначення (у форматі IBAN).

За інформацією Міністерства соціальної політики, спрощений механізм почне працювати напередодні нового опалювального сезону. У більшості регіонів він стартує у жовтні.

Фокус 13 червня повідомляв, що субсидії в Україні на оплату комунальних послуг продовжують видавати. У матеріалі опубліковано інформацію для громадян, які орендують житло у 2023 році.

Нагадаємо також, що з 1 лютого 2023 року українці, які отримують субсидії від держави на оплату житлово-комунальних послуг, самі знімають гроші та перераховують їх комунальним підприємствам. До цього субсидія одразу враховувалася у платіжках за комунальні послуги.