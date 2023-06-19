Годинник цокає: у Міжнародному суді ООН готується велике рішення щодо позову України проти РФ

Україна розраховує, що суд ООН звинуватить Росію у порушенні двох міжнародних конвенцій, а ось питання, пов'язані з компенсацією та репараціями, вирішуватимуться на окремому засіданні.

Міжнародний суд ООН вже через пів року може ухвалити рішення за першим великим позовом України проти Росії. Про це в ефірі "Українського радіо" заявив посол з особливих доручень МЗС України, агент України у суді ООН Антон Кориневич.

"Нам усім хотілося б, щоб справи розглядалися швидше, але саме такі темпи міжнародного правосуддя. Колеса правосуддя крутяться не дуже швидко, але крутяться", – сказав він.

Україна розраховує, що суд ООН звинуватить Росію у порушенні двох міжнародних конвенцій: про заборону фінансування тероризму та ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

"Нам, безумовно, потрібно мати рішення міжнародних судових організацій, які фіксують порушення з боку РФ. Також важливо, щоб це рішення фіксувало зобов'язання РФ припинити відповідні порушення і говорило, що це рішення є підставою для вирішення питання про компенсації, репарації, зокрема — жертви таких порушень", — зазначив Кориневич.

Він також пояснив, що питання про компенсацію та репарації вирішуються на окремому засіданні суду.

"Хоча, звісно, зараз ми не можемо знати, яким буде рішення суду", – додав посол.

Позови України проти Росії: що відомо

У січні 2017 року Україна подала позов до Міжнародного суду ООН у Гаазі з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму та дискримінації упродовж її незаконної агресії проти України. Значна частина позову України стосується обмеження окупантами прав кримських татар у Криму.

Також Україна хоче, щоб суд ООН визнав, що РФ проігнорувала зобов'язання в межах Конвенції про фінансування тероризму, оскільки підтримувала незаконні збройні формування Л/ДНР, які здійснювали терористичні акти на території нашої держави.

У лютому 2022 року, у розпал повномасштабного вторгнення російської армії в Україну, президент Володимир Зеленський заявив про новий позов проти країни-агресора.

"Вимагаємо притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії. Просимо суд негайно наказати РФ припинити воєнні дії та призначити слухання наступного тижня", – повідомив глава держави.

Так Україна відхиляє заяву Москви про те, що РФ вторглася на територію країни для того, щоб "запобігти геноциду".

Нагадаємо, 9 червня 2023 року у Володимира Зеленського розкритикували ООН за заяву про підрив Каховської ГЕС. Радник ОП Михайло Подоляк вважає дивним, що для чиновника ООН обставини підриву Каховської ГЕС є незрозумілими. Росіяни принижують міжнародне право та Статут організації.