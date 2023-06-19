Державних підприємств стане менше, їх ліквідують, - дані Фонду держмайна

В управлінні фонду залишаються чинні та прибуткові підприємства, а до кінця року Фонд планує взяти під управління ще близько 1 200 компаній.

Фонд держмайна України (ФДМУ) впродовж 2023 року планує ліквідувати 347 державних підприємств. Причина: 82% активів фонду існують лише "на папері" та мають мільйонні борги, повідомляє пресцентр ФДМ.

Скількома компаніями управляє фонд

За даними держструктури, під їхнім управлінням перебуває 2 364 компаній, з них:

134 – стратегічні активи, що залишаються в управлінні ФДМ;

288 – здійснюється пошук інвесторів для приватизації;

664 – знаходяться на окупованих територіях;

1278 – у стані ліквідації чи банкрутства.

Навіщо ліквідовувати підприємства

Це дозволить:

знизити боргове навантаження на бюджет;

повернути борги працівникам;

створювати новий бізнес.

"Ліквідація підприємств може тривати від 4 місяців до 1,5 років. У 2023 ми плануємо ліквідувати 347 підприємств, у 2024 – 400 компаній, у 2025 – ще 141", – зазначають у Фонді державного майна.

Під управлінням Фонду державного майна зараз перебуває 2 364 компаній Фото: Фонд держмайна

Водночас в управлінні фонду залишаються чинні та прибуткові підприємства. До кінця року ФДМ планує взяти під управління ще близько 1200 компаній.

До слова, у серпні 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у перший день осені уряд відновлює процес масової приватизації, який призупиняли через повномасштабну війну. Також Кабмін вніс кілька нових правил у процес приватизації:

повторний електронний аукціон методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій;

скорочення періоду між аукціонами із 20-35 до 10-15 календарних днів;

підписання протоколу про результати електронного аукціону шляхом накладання кваліфікованих підписів;

оплата переможцем електронного аукціону купленого об'єкта приватизації протягом 20 робочих днів із дня формування протоколу про результати аукціону;

підпис договору купівлі-продажу об'єкта приватизації протягом 25 робочих днів з дня, наступного за днем ​​формування протоколу;

публікація органом приватизації в електронній торговельній системі наказу про завершення приватизації протягом десяти календарних днів від дня його видання.

Нагадаємо також, що у квітні 2023 голова ФДМУ Рустем Умеров сказав, що завдяки великій приватизації бюджет зможе заробити понад 400 мільйонів доларів, а ще 190 мільйонів доларів може дати оренда сільськогосподарських земель.