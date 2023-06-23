Буде краще для всіх: у Нацбанку пояснили, чому РФ має бути у "чорному списку" FATF

Після початку повномасштабної війни Україна неодноразово наполягала на тому, щоби Росію включили до "чорного списку" Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF), але прохання нашої країни ігноруються. Голова Нацбанку Андрій Пишний пояснює, як Росія продовжує загрожувати фінансовій безпеці світу.

Міжнародна фінансова система переповнена незаконними грошовими потоками російського походження більше, ніж будь-коли. Усе тому, що Кремлю потрібні ресурси для своєї злочинної діяльності ‒ фінансування тероризму, закупівлі зброї та компонентів до неї та щоб уникати усі запроваджені обмеження та заходи експортного контролю. Про це голова Національного банку України Андрій Пишний пише у своїй колонці для видання Liga.net.

На його думку, якщо виключити Росію з FATF та занести країну до "чорного списку" — дасть змогу захистити глобальну фінансову систему від ризиків, які створює РФ, а ще сильно підсилить позиції санкційного режиму "коаліції".

"Цей крок ускладнить спроби Росії купувати високотехнологічні компоненти для виробництва зброї із залученням посередників для російських компаній. Оскільки вимагатиме від фінансових установ застосування підвищених протоколів контролю за операціями, які можуть мати зв’язок з Росією", — вважає Пишний.

Голова Нацбанку зазначає, що зараз Росія активно налагоджує фінансове партнерство з Іраном. Але поглиблення фінансових зв’язків між цими двома країнами має суттєві наслідки для безпеки світової фінансової системи, оскільки це відкриває шлях незаконним фінансовим потокам із країни, занесеної до "чорного списку" FATF.

А посилення економічного та політичного впливу РФ — реальна загроза цінностям, які так плекає FATF:

довіра;

співпраця;

колективна відданість боротьбі з фінансовими злочинами.

"Сьогодні Росія визнає неспростовні докази її невідповідності стандартам FATF та реальні шанси потрапити до "чорного списку" FATF, тому вдається до шантажу й політичного тиску. Така властива агресорові поведінка не є для нас несподіванкою. Усвідомивши, що її злочини є підставами для включення до "чорного списку", Москва докладає колосальних зусиль, щоб примусити держави-члени не вдатися до такого кроку. Члени FATF не повинні піддаватися на такий тиск", — підкреслює Андрій Пишний.

Що таке "чорний список FATF"

FATF — міжурядова організація, яка створює світові стандарти у сфері протидії відмиванню злочинних доходів і фінансуванню тероризму, а також здійснює оцінки відповідності держав цим стандартам.

А "чорний список FATF" — це перелік юрисдикцій із високим рівнем ризику. Внесення до списку ускладнило б торгівлю з Росією та позбавило російську військову машину фінансування.

Станом на 2023 рік у чорному списку FATF є три країни:

Північна Корея;

Іран;

М'янма.

Нагадаємо, в кінці лютого 2023 року FATF призупинила членство РФ в організації. При цьому була проігнорована ініціатива України додати країну-агресора до чорного списку країн високого ризику.

До слова, виключити Росію зі складу Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей запропонував Нацбанк України ще у жовтні 2022 року. Тоді голова НБУ Андрій Пишний заявив, що так організація відреагує на порушення Росією основних принципів міжнародного права, внаслідок яких виникли суттєві загрози безпеці та цілісності фінансовій системі світу.