Різниця стирається: до РФ і Білорусі потрібно застосувати однакові санкції, — МЗС Польщі

За словами заступника міністра закордонних справ Пйотра Вавжика, Польща вже думає про 12-й пакет санкцій ЄС, який має містити чотири важливі пункти.

Тиск на Російську Федерацію необхідно посилювати, тому Польща вже думає над 12-м пакетом антиросійських санкцій. Про це сказав заступник міністра закордонних справ Польщі Пйотр Вавжик, передає tvn24.

Заступник міністра заявив, що новий пакет санкцій має включати чотири важливих пункти, які дають змогу країні-агресору отримувати великі фінансові ресурси.

Йдеться про заборону на ввезення алмазів, введення додаткових заходів для запобігання обходу санкцій компаніями, а також накладення санкцій на атомну галузь РФ.

Останнім компонентом, який назвав Вавжик, стали санкції проти Білорусі, яка надає Росії свою територію для навчань і авіаударів.

"Ми не можемо миритися з такою ситуацією, тим паче, що режим у Мінську посилює і внутрішню політику щодо власних громадян. Різниця між Білоруссю і Росією повільно стирається, тому ці країни повинні застосовувати однакові санкції", — заявив заступник голови МЗС Польщі.

Нагадаємо, що 22 червня голову Мінекономіки Сербії Раде Башту відправили у відставку після того, як він зажадав негайно запровадити санкції щодо Росії. Сам політик знав про підготовку звільнення, але сподівався на те, що керівна Сербська прогресивна партія не підтримає його відставки.

Раніше, 21 червня, ми повідомляли, що в Євросоюзі хочуть встановити новий режим санкцій, який накладатиме заборону на експорт у треті країни за допомогу Росії в обході обмежень.

Ще ми писали про те, як російські підприємці Борис і Аркадій Ротенберги успішно обходять західні санкції, запроваджені проти них 2014 року, зберігаючи водночас свої російські та закордонні активи.