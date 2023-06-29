Оформлення субсидії у 2023 році: розповідаємо покроково про процедуру

В Україні громадяни, яким важко самостійно оплачувати комунальні рахунки, можуть розраховувати на допомогу від держави. Фокус розповідає, як отримати цю підтримку та що для цього потрібно.

Субсидію 2023 року українці можуть оформити кількома способами, але найпростіше — онлайн. Про це пише Фокус у своїй новій статті: "Менші цифри у платіжці. Як отримати субсидію та кому можуть відмовити".

Що потрібно знати про оформлення субсидії 2023 року

Щоб оформити субсидію, громадянам потрібно звернутися із заявою про призначення та надання житлових субсидій і декларацією:

особисто до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або до центру надання адміністративних послуг;

дистанційно через портал "Дія";

дистанційно (на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України або через мобільний застосунок ПФУ) або особисто до сервісного центру ПФУ незалежно від місця проживання.

Крім цих документів, можливо, знадобляться:

договір найму (оренди) житла;

довідка про доходи (у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, ПФУ);

довідка ВПО;

інші документи, необхідні для розгляду питання по суті, наприклад, документи, що підтверджують непроживання особи за місцем реєстрації (довідки, що підтверджують місце перебування особи на території іншої адміністративно-територіальної одиниці у зв'язку з роботою, лікуванням, навчанням, тривалим відрядженням, відбуванням покарання, зокрема легалізовані в Україні документи про набуття страхового стажу в іншій країні; довідку про оплату ЖКП за іншою адресою тощо).

Щоб дізнатися, чи призначено субсидію та який її розмір, потрібно:

зайти на державний портал subsidii.ioc.gov.ua;

ввести особисті дані — область, населений пункт, вулицю, номер будинку і квартири;

підтвердити, що ви не робот, і натиснути "Пошук".

Спрощена процедура: як в Україні хочуть змінити процедуру призначення субсидії

Напередодні опалювального сезону 2023/2024 субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг українцям призначатимуть за спрощеним механізмом.

"Спрощений механізм звернення за житловою субсидією звільнить громадян від необхідності збирати довідки та витрачати час на заповнення декларації на призначення житлово-комунальних субсидій", — пояснили в Міністерстві соціальної політики.

У відомстві зазначили, що представнику сім'ї слід подати спрощену заяву. В ній вказати інформацію про членів домогосподарства, на яких потрібно призначити субсидію, місце проживання та реквізити рахунку, на який мають зараховуватися субсидії, якщо їх призначать.

Нагадаємо, раніше Фокус також писав, чи належить субсидія громадянам, які орендують житло. Ще Фокус розповідав, хто з українців може втратити право на субсидію та що з цим робити.