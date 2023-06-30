У світовій економіці починається новий суперцикл: що це означає

Світова економіка перебуває на порозі кардинальних змін. Фокус розповідає, до чого готується.

З 30 червня 2023 року у світовій економіці почнеться новий суперцикл, через який подорожчають енергоносії та продовольство. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Зазначається, що індекс спотових контрактів на поставку сировинних товарів, який розраховує агентство, досягнувши піку наприкінці 2000-х років, повернувся зараз на ту саму позначку, що й 1990 року.

Подібна динаміка відповідає теорії, яку розробив радянський учений-економіст Микола Кондратьєв. Згідно з його теорією, світова економіка розвивається 30-річними циклами, і в цей період спостерігається різна динаміка цін на сировинні товари.

"Хвилі Кондратьєва" в цінах на сировину "переливаються" в акції. Тобто, коли вартість товарів залишається стабільною протягом тривалого періоду, акції зростають. Однак під час хвилі зростання, коли товари приносять прибуток (так було в 1970-х або 2000-х роках), акції пригальмовують своє зростання.

При цьому деякі експерти скептично ставляться до ідеї про початок нового циклу Кондратьєва. Вони вважають, що майбутні темпи економічного зростання Китаю, одного з найбільших споживачів енергоресурсів у світі, все ще характеризуються невизначеністю. У разі слабкої динаміки передумов для зростання цін на сировину буде значно менше.

Нагадаємо, на початку 2023 року багато світових економістів приватного та державного сектору попереджали, що світова економіка опиниться на порозі глобальної рецесії цього року. Так, на думку керуючого директора Всесвітнього економічного форуму Саадія Західі, світ зіткнеться з відчутними зниженнями інвестицій, яких потребують вразливі верстви населення.

Тим часом у НБУ очікують, що українська економіка 2023 року відновлюватиметься набагато швидше, ніж очікувалося раніше. Головний ризик для позитивної ситуації — інтенсивність повномасштабної війни.

Що стосується розвитку ключових секторів економіки, то опитані Фокусом експерти в статті"Другий військовий рік. Звідки Україні брати гроші на пенсії та зарплати у 2023 році" розповіли, які галузі у 2023 році покажуть зростання.