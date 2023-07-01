"Рішення не прийнятні": Шмигаль пообіцяв переглянути підвищення тарифів на воду

За словами прем'єр-міністра України, потрібно відновити соціальну справедливість і погоджувати кожне рішення з урядом. Рішення незабаром можуть переглянути.

Національна комісія з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила рішення підвищити тарифи на воду, але водночас не узгодила це з Кабінетом міністрів. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі 1 липня.

За його словами, соціальна справедливість має перемогти, тож уряд робитиме все можливе для того, щоб це сталося.

"Рішення не прийнятні. Рішення не погоджені з Урядом. Під час війни ми маємо діяти єдиною командою, особливо в таких чутливих сферах як енергетика та тарифоутворення", — йдеться в повідомленні.

Денис Шмигаль окремо наголосив, що Україна збільшує пенсії громадянам, виплачує вчасно субсидії тим, хто цього потребує, а також допомагає регіонам для того, щоб були стабільні тарифи на тепло й гарячу воду, тож рішення НКРЕКП іде кардинально в розріз із політикою уряду.

"Сьогодні дав доручення міністру енергетики і міністерству інфраструктури провести додаткові консультації з НКРЕКП щодо можливості перегляду таких рішень", — підсумував прем'єр-міністр України.

Підвищення тарифів: що відомо

У НКРЕКП заявили, що починаючи з 1 липня українцям доведеться більше платити за воду. Було встановлено нові тарифи, які розіслали практично по всіх водоканалах країни. У середньому українці змушені платити на третину більше, ніж раніше.

"Рішення передбачає збільшення платіжки на воду і водовідведення для середньостатистичної сім'ї на близько 60 гривень. Тобто це не надто висока цифра, але цим ми забезпечимо належну роботу водоканалів і наявність води в крані належної якості", — заявляв член комісії Руслан Кайдаш.

У НКРЕКП також зазначили, що це не торкнеться Херсонської, Миколаївської та Харківської областей.

Як і коли Кабінет міністрів вирішить проблему — невідомо. Востаннє тарифи підвищували ще до повномасштабної війни, у грудні 2021 року.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, як в Україні з 1 липня зміняться тарифи на воду та електроенергію, ціни на паливо і сума пенсійних виплат. З початком другого літнього місяця в Україні не тільки скасують карантин через коронавірус, а й індексують пенсії та повернуть довоєнні ставки податків.