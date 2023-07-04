Багатіють під час війни: олігархи з РФ примножили свій капітал на $16,5 млрд, — рейтинг BBI

Лідером за приростом капіталу за підсумками першого півріччя став засновник нафтової компанії "Лукойл" Вагіт Алекперов. Загалом до рейтингу потрапили 24 росіянина, а їхні загальні статки майже 290 млрд доларів.

Статки найбагатших бізнесменів з РФ зросли більш ніж на 16 мільярдів доларів з початку 2023 року. Про це свідчать дані рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Хто всіх багатший

Лідером за приростом капіталу за підсумками першого півріччя став засновник нафтової компанії ЛУКОЙЛ Вагіт Алекперов. З початку року його рахунки збільшилися на 4,8 млрд доларів — до 20,2 млрд.

Загалом у рейтингу Bloomberg є 24 росіянина. За оцінками агентства, їхні загальні статки — 289,21 млрд доларів.

Найбагатшим бізнесменом з Росії зараз є основний акціонер гірничо-металургійної компанії "Норильський нікель" Володимир Потанін. За оцінками журналістів, у нього є 28,5 млрд дол. Але примітно, що з початку 2023 року він "збіднів" на 28,9 млн дол.

На другому місці рейтингу співвласник НОВАТЕКу Леонід Міхельсон. За останні півроку він розбагатів ще на 1,5 мільярда доларів, тож його статки збільшилися до 26,1 млрд дол.

На третьому місці перебуває основний власник Новолипецького металургійного комбінату (НЛМК) Володимир Лісін, який з початку року збільшив статки на 3,22 млрд дол — до 23,1 млрд.

Найбільше з початку року серед росіян втратив, як вважають журналісти, засновник компанії "Єврохім" і Сибірської вугільної енергетичної компанії (СУЕК) Андрій Мельниченко. Його статки зменшилися на 1,57 млрд дол і тепер він володіє 11,6 млрд.

Зазначимо, що Bloomberg Billionaires Index розраховується на базі вартості акцій компаній, частки яких перебувають у власності мільярдерів. У цьому рейтингу перебувають 500 найбагатших людей світу. Перше місце в рейтингу посідає засновник компанії Space X Ілон Маск, який з початку року примножив свій капітал, заробивши ще 96,6 млрд доларів.

Зазначимо, що до рейтингу BBI увійшов український олігарх Рінат Ахметов. Він розташувався на 470 місці із загальними статками в 5,5 мільярда доларів. Примітно, що 2022 року бізнесмен посідав 341 місце із загальними статками в 6,88 млрд.

Тим часом аналітики проєкту OsintFlow нещодавно дійшли висновку, що російські олігархи серйозно бояться ядерної війни і вже будують підземні сховища.

Зазначимо, що війна в Україні продовжуватиме розоряти російську економіку, і до 2026 року вона недорахується близько 190 мільярдів доларів.