Захист від атак і дронів: у Кабміні розповіли, як готують країну до опалювального сезону

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, до початку опалювального сезону Україна планує накопичити 1,8 млн тонн запасів вугілля і 14,7 млрд кубометрів газу.

У межах підготовки до нового опалювального сезону в Україні намагаються максимально убезпечити енергетику від російських ракет і дронів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час наради з підготовки до наступного осінньо-зимового періоду.

"Відповідні завдання і доручення вже давно роздані. Тепер це персональна відповідальність, зокрема й керівників енергетичних об'єктів. Забезпечення інженерного захисту — завдання настільки ж важливе, як і відновлення", — зазначив він.

За словами Шмигаля, до початку опалювального сезону Україна планує накопичити 1,8 млн тонн запасів вугілля і 14,7 млрд кубометрів газу. Також триває робота з розширення спроможності експорту-імпорту електроенергії з Євросоюзу.

За даними Міненерго, усі планові ремонти енергетичних об'єктів ведуться за графіком. У Міністерстві інфраструктури кажуть, що відновлено вже 435 об'єктів теплопостачання.

Чому опалювальний сезон під загрозою зриву

Муніципалітети вже скаржаться до Кабінету міністрів через підготовку підприємств теплопостачання до опалювального сезону і кажуть, що без опалення в осінньо-зимовий період можуть залишитися майже п'ять мільйонів громадян.

"Відсутність компенсації різниці в тарифах, низький рівень розрахунків за отримані послуги, збитки внаслідок повномасштабної агресії Російської Федерації, примусове стягнення коштів постачальниками природного газу з рахунків підприємств теплопостачання тощо, — все це унеможливлює підготовку підприємств теплопостачання до опалювального сезону 2023/2024 та його проходження загалом", — зазначили 27 червня в Асоціації міст України.

Нагадаємо, що Україна 2023 року планує повністю відмовитися від імпортного газу. Для цього, за словами глави "Нафтогазу" Олексія Чернишова, компанія намагатиметься збільшити видобуток газу на 8%, а приватники — на 16%.

Також Фокус писав, що в рамках підготовки до нового опалювального сезону Україна хоче заповнити свої газові сховища 14 млрд куб. м. газу.