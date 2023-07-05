Пенсії для українців: як планують вберегти накопичення українців від інфляції

В Україні фактично немає фондового ринку, що ускладнює пенсійну реформу — запуск обов’язкових накопичень. Однак експерти наголошують: це взаємозалежний процес, тож створення другого рівня пенсійної системи допоможе реанімувати фондовий ринок. Крім того, держава теж може цьому посприяти.

Щоб накопичення не знецінилися до того, як людина вийде на заслужений відпочинок, фондам, які будуть акумулювати пенсійні внески громадян, потрібно постійно інвестувати кошти. Однак альтернативи урядовим облігаціям (ОВДП) в Україні поки немає. Про це йдеться у новій статті Фокусу "Нові пенсії. Що у Раді придумали зробити з пенсіями українців".

За даними НКЦПФР, недержавні пенсійні фонди, що представляють в Україні діючу з 2004 року систему добровільного пенсійного забезпечення, інвестують активи переважно в державні цінні папери (45,1%) та грошові кошти на рахунках у банках (42,4% інвестованих активів). На облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України, припадає 6,7%, на об’єкти нерухомості — 2,5%.

Депутати зареєстрували законопроєкт, яким пропонують впровадити другий рівень пенсійної системи, що має підвищити розмір виплат майбутнім пенсіонерам Фото: УНІАН

При цьому жоден з цих НПФ за 2022 рік не забезпечив дохідність, що перевищує інфляцію. Тож деякі експерти сумніваються, що варто запускати другий рівень пенсійної системи — обов’язкові пенсійні накопичення — до активізації вітчизняного фондового ринку.

"Запуск [другого рівня пенсій] на цей момент виглядає так: ми створюємо додатковий бюджетний дефіцит, на нього Міністерство фінансів випускає відповідні облігації внутрішньої державної позики, їх викуповують пенсійні фонди, які отримали у розпорядження кошти від державного ПФУ. Таким чином, держава нічого не виграє — кошти в економіку не заходять. Власники, ті, хто розпоряджається коштами таких фондів, отримують додатковий прибуток", — наголошує економіст Ілля Несходовський.

Облігації та приватизація: як перезапустити фондовий ринок

Теоретично після війни можна буде інвестувати у цінні папери великих іноземних компаній, кажуть фахівці.

"Коли відбудеться лібералізація валютного ринку, знову з’явиться можливість інвестувати в акції іноземних компаній. Тоді виникне наступне питання: чому ми повинні інвестувати в закордонні акції замість того, щоб розвивати наш внутрішній ринок?" — запитує фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

З лібералізацією валютного ринку знову з'явиться можливість інвестувати в акції зарубіжних компаній, однак краще, якби була можливість вкладати у вітчизняні бізнеси

Наприклад, імпульсом для розвитку внутрішнього фондового ринку може стати велика приватизація, каже він. Однак для запуску повноцінного ринку замало просто збільшити кількість емітентів цінних паперів. Важливо, щоб вони могли запропонувати інвестиційні інструменти такої ж якості, як і закордонні компанії.

"Якщо на нашому внутрішньому ринку не буде достатньо ліквідних акцій, буде вхід гривня — а вихід 10, коли ти купити можеш, а продати — ніколи, — то кому потрібен такий ринок? Торгівля акціями Apple досить ліквідна, можеш увійти й вийти, спред дуже маленький", — наголосив Шевчишин.

Допомогти запустити фондовий ринок може і власне запровадження другого рівня пенсійної системи, кажуть опитані Фокусом експерти.

Запуск другого рівня пенсійної системи допоможе активізувати фондовий ринок та пожвавити економіку, кажуть фахівці Фото: Pexels

"У нас немає фондового ринку, бо немає коштів, які суб'єкти можуть залучати через власні цінні папери. Коли з'являється великий внутрішній довгостроковий інвестор, кошти якого з кожним роком лише збільшуються, великі підприємства, які нормально працюють в Україні й потребують капіталу для свого розвитку, випускатимуть цінні папери", — переконана Тетяна Сальнікова, радниця Української асоціації адміністраторів пенсійних фондів.

Недержавні пенсійні фонди вкладають кошти в ОВДП, бо фондового ринку в Україні де-факто немає.

Крім того, аби активізувати ринок, держава може випустити спеціальні інвестиційні інструменти під інфраструктурні проєкти.

"Якщо держава випустить під відбудову гарантовані державою цінні папери спеціально для накопичувальних пенсійних фондів, це було б доброю практикою. Є приклади відновлення після Другої світової війни за рахунок пенсійних коштів", — додала фахівчиня.

Нагадаємо, в Україні можуть з'явитися нові підстави для припинення пенсійних виплат. Зокрема, в Раді є законопроєкт, яким пропонується, щоби жителі тимчасово окупованих територій отримували їх від України лише за умов, що їм не виплачували пенсію від країни-агресора.

Також Фокус повідомляв, що в Україні середній розмір пенсії, згідно з даними Пенсійного фонду України, у 2022 році був трохи вище за 4 622 грн. Фактично, це 112 євро на місяць, тоді як у сусідній Польщі цей показник — понад 600 євро.