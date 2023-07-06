Рубль у Росії все швидше летить на дно: що відбувається з валютою

За підсумками середи, 5 липня, рубль втратив до долара 2% (91,00), 1,8% — до євро (99,00), і 1,7% — до юаня (12,54).

Курс рубля з середини червня 2023 року влаштовує валютні гойдалки. Так, 6 липня, курс рубля знизився до найнижчої з березня 2022-го позначки. Курс долара склав 93,3 рубля, а курс євро вже сягнув 100 рублів, свідчать дані Мосбіржі.

Круте піке рубля збіглося з "повстанням" бойовиків ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, які виступили проти чинної влади й організували похід на Москву. А ще на рубль негативно впливає неспекулятивний внутрішній валютний попит, який формується завдяки імпортним операціям і операціям зі зміни власності в РФ, а також завдяки купівлі валюти населенням.

Круте піке рубля збіглося з "повстанням" бойовиків ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина

За підсумками середи, 5 липня, рубль втратив до долара 2% (91,00), 1,8% — до євро (99,00), і 1,7% — до юаня (12,54). При цьому голова Банку Росії Ельвіра Набіулліна пояснила, що різке ослаблення рубля пов'язане зі співвідношенням імпорту та експорту.

"Ми бачили, що в нас, коли курс послаблюється, починаються різні теорії змови, що мало не спеціальне послаблення для того, щоб збільшити доходи бюджету, але треба дивитися насамперед на динаміку зовнішньої торгівлі. Вона багато в чому визначає рух курсу", — сказала вона.

Допомогти рублю може відновлення обов'язкового продажу частини експортної виручки — до такої міри російська влада дійшла ще 2022 року, і за кілька місяців її було скасовано на тлі серйозного зміцнення рубля валюти в умовах високого рівня тодішніх цін на енергоносії.

Але у 2023 році ситуація інша: міжнародні санкції та цінова стеля на російську нафту зіграли певну роль, як і власне обмеження Росією видобутку нафти — ці фактори впливають на приплив експортної виручки.

Тим часом доходи Москви від продажу нафти і газу у період із січня по червень цього року скоротилися майже вдвічі. Бюджет поповнився лише 37,4 млрд дол — на 47% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. А дефіцит російського бюджету за перші п'ять місяців року сягнув 42 мільярди доларів, що вже на 17% вище плану на весь 2023 рік.

Нагадаємо, 21 липня посли Європейського Союзу погодили новий одинадцятий пакет санкцій проти РФ за війну в Україні. Як зазначила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, під ударом знову опиниться військова машина Росії.