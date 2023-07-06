"Повертайтесь в офіси": компанії в Україні змінюють дистанційний формат на офісний

Вакантність офісних площ у великих містах знижується, проте повноцінного відновлення ще не відбулося – проти розвитку ринку грає безпекова ситуація в країні. Але компанії пожвавили активність — відновлюють роботу в офісному форматі.

Офіси у великих містах користуються популярністю, проте вакантність подекуди все ще на високому рівні. Хоча опитані Фокусом експерти впевнені: відновлення ринку офісної нерухомості вже розпочалось. Про це йдеться у новій статті Фокусу "Усім потрібна нерухомість. Як знайти площу для отримання найкращого доходу".

"Найбільш популярні пропозиції (офісів), які відповідають вимогам часу. Мова в першу чергу про безпеку. Наявність підземного паркінгу, що може слугувати укриттям, стала одним з ключових критеріїв при виборі нерухомості. Взимку 2022-2023 гостро стояло питання забезпечення офісів альтернативними джерелами електроенергії та інтернету – генератори та старлінки, які давали можливість працювати в умовах тривалих блекаутів", — розповіла Анна Лаєвська, комерційна директорка компанії "Інтергал-Буд".

За словами оглядачки ринку нерухомості Вікторії Берещак, наразі є запит на оренду кількох робочих місць чи невеликої площі під офіс, яким за потреби можуть користуватись співробітники на противагу стабільним контрактам в класичних офісних будівлях. "Гнучкі формати цінуються за рахунок мобільності, додаткових сервісів, наявності генератора та бомбосховища", — зазначила Вікторія Берещак.

В Києві та інших великих містах пріоритетними у 2023 році стали офісні приміщення, які мають додаткове енергоживлення, стійку систему постачання інтернету (оптоволокно), а ще – швидкий доступ до укриття.

Найбільш активні орендарі цього року – IT-компанії, представництва фондів, іноземних організацій, медичні та фармацевтичні фірми.

Рейтинг найбільш активних орендарів за підсумками 2022 року*

Фармацевтика та медицина - 38%

ІТ та телекомунікаії - 22%

Публічний сектор - 17%

FMCG - 8%

Інші - 6%

Оптова та роздрібна торгівля — 5%

Логістичні оператори — 3%

*дані дослідження компанії CBRE Ukraine

Що ж стосується орендних ставок, то наразі у столиці вони все ще нижче, ніж станом на 24 лютого 2022 року – дисконт сягає 10-40% від довоєнної вартості.

Орендарів менше цікавлять видові характеристики - у пріоритеті доступ до укриття Фото: Laurent Chalet, Philippe Ruault, Pritzker Architecture Prize

"Реалії ринку не могли не позначитись на орендній ставці. І станом на зараз середня орендна ставка в офісних центрах Києва є нижчею на 30%. Зараз говоримо про діапазон $14-18/кв.м. Плюс треба розуміти, що ми маємо зараз тенденцію до встановлення так званих військових ставок — дехто це робить на рік, скажімо, дехто — до кінця воєнного стану. Це фіксований у додатку до основного договору дисконт та спеціальні умови у зв’язку з реаліями", — зазначила Вікторія Берещак.

Раніше Фокус писав, що в Києві з початку 2023 року ціни зросли у новобудовах усіх класів – від економ-класу до житла класу "преміум".

Нагадаємо, українцям потрібно сплачувати податок на нерухомість. Платити, згідно з Податковим кодексом, мають не всі, а лише ті власники, у кого загальна площа квартири складає понад 60 кв. м, а житлового будинку — понад 120 кв. м, а якщо у власності — різні типи об'єктів житлової нерухомості, то податок сплачується за умови перевищення площі 180 метрів.