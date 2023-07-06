Війну не помічають: Raiffeisen Bank продовжить роботу в Росії

Raiffeisen Bank International шукає можливість залишитися в Росії, оскільки не хоче ризикувати австрійсько-російськими відносинами.

Raiffeisen Bank International вирішив відкласти свій вихід із Росії, оскільки влада Австрії активізує захист давніх зв'язків із Москвою. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Австрія і Raiffeisen (RBI) розраховують що війна в Україні скоро закінчиться. Тому фінустанова не поспішає розривати зв'язки з Росією.

RBI ще не виклав свій план наглядовим органам Європейського центрального банку (ЄЦБ). Журналісти вважають, що банк дочекається схвалення ЄЦБ, перш ніж звернутися до своїх акціонерів з приводу своїх подальших дій.

Крім того, перш ніж RBI зробить будь-які кроки, знадобиться схвалення російського центрального банку, міністерства фінансів і, в разі продажу, навіть президента Росії Володимира Путіна.

У публікації йдеться, що російська влада дала зрозуміти RBI, у якого близько 2 600 корпоративних клієнтів, 4 мільйони власників місцевих рахунків і 10 000 співробітників, що вона хоче, щоб банк продовжив працювати в РФ, бо банк дає змогу здійснювати міжнародні платежі.

Raiffeisen Bank International у списку міжнародних спонсорів війни

Наприкінці березня цього року з'явилася інформація про те, що Національне агентство із запобігання корупції визнало Raiffeisen Bank International міжнародним спонсором війни в Україні. Причина: австрійська банківська група після 24 лютого 2022 року не припинила свою фінансову діяльність у РФ.

Ба більше, нацагентство вважає, що банк на 100% скористався санкціями, які спричинили вихід із російського ринку його конкурентів. Так, до російського бюджету 2022 року банк заплатив у 4,8 раза більше, ніж за весь довоєнний рік. Російський підрозділ Raiffeisen Bank сплатив до бюджету Росії €559 млн.

За кілька днів після цього на сайті RBI з'явилася заява, в тексті якої було сказано, що банк йде з РФ і продає російські активи. Це рішення, як було сказано в прес-релізі групи банку, було ухвалено відповідно до місцевих і міжнародних законів. Було обіцяно, що незабаром почнуться пошуки покупця активів.

Раніше Фокус писав, що французька компанія Leroy Merlin, один з найбільших європейських DIY-рітейлерів оголосила, що вирішила продати свої магазини, які працюють на території РФ.