Обдурили державу: переселенці незаконно отримали майже 900 млн допомоги, — Рахункова палата

Фахівці зазначають, що перевірити фактичне місце проживання переселенця дуже складно, особливо це стосується тих, хто оформляв виплати через "Дію".

Українські переселенці неправомірно отримали щонайменше 893 мільйони гривень виплат від держави. При цьому багато громадян досі отримують виплати, повідомляє Рахункова палата.

"Аудитори Рахункової палати підрахували: переселенці неправомірно отримали щонайменше 893 млн грн. На ці кошти можна було б придбати 5 "байрактарів" або 610 дронів-камікадзе для ЗСУ. Також поки невідомо, чи припинили виплати таким ВПО", — ідеться в повідомленні.

За інформацією аналітиків, понад 151 тисяча громадян виїхали з України після початку повномасштабної війни. З них 94 тисячі продовжують отримувати виплати від держави.

Зазначається, що перевірити фактичне місце проживання переселенця дуже складно, особливо це стосується тих, хто оформляв виплати через "Дію". У рахунковій палаті розповіли, як деякі громадяни незаконно отримують соціальні виплати. Наприклад, у Дніпрі чоловік із числа ВПО оформив виплати на себе і на своїх двох дітей і отримав 60 тисяч гривень за 10 місяців. Пізніше виявилося, що діти тимчасово проживають у Грузії разом із матір'ю.

У цьому ж місті Дніпрі допомогу на дітей оформили одночасно і батько, і мати. А в Києві чоловік із 2021 року отримує виплати, хоча не має на це права. А після повномасштабного вторгнення РФ він переїхав із Подільського в Дарницький район і знову оформив допомогу на проживання.

Чому деяким переселенцям скасовують виплати

Як зазначають фахівці, державну допомогу ВПО можуть скасувати, якщо:

територіальну громаду, звідки переїхав переселенець, виключили зі Списку територій, де ведуться бойові дії, або тимчасово окупованих територій. Винятком є люди, які документально підтвердили, що їхнє житло непридатне для проживання (пошкоджене або знищене) внаслідок російської агресії;

переселенець не поінформував про зміну фактичного місця проживання відповідні органи. При цьому припиняється тільки виплата допомоги, а довідка ВПО залишається дійсною;

ВПО перебуває за кордоном понад 60 днів. У такому разі анулюються як державні виплати, так і сам статус.

Нагадаємо, 5 червня в Мінреінтеграції повідомили про повне погашення заборгованості з виплат допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам станом на 31 травня. Також Фокус розповідав, які виплати передбачені ВПО у 2023 році.