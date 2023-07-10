Доведеться обирати: в Україні хочуть зобов'язати йти з бізнесу перед походом у політику

Рада може розглянути законопроєкт, яким пропонується заборонити здійснення повноважень народним депутатам, міністрам, суддям і топчиновникам до остаточної відмови від бізнесу або виходу зі складу наглядових рад.

В Україні хочуть, щоб усі високопоставлені держслужбовці відмовилися від бізнесу, а також від участі в наглядових радах компаній, які приносять їм матеріальну вигоду. Для цього Кабмін уже реєстрував у Верховній Раді законопроєкт №9457 про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції".

Що хочуть змінити

Так, Верховній Раді пропонують удосконалити деякі антикорупційні механізми. Наприклад, заборонити здійснення повноважень народними депутатами, суддями, чиновниками, топпосадовцями до припинення підприємницької діяльності або виходу зі складу наглядових рад підприємств.

У пояснювальній записці сказано, що зараз, завдяки чинному законодавству, депутати, судді, чиновники, топчиновники повинні перед призначенням "вчинити дії, спрямовані на припинення підприємницької діяльності та припинення її повноважень у складі правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства чи організації, що має на меті одержання прибутку".

Але фактичного припинення повноважень не відбувається. Тому запропоновані зміни стимулюватимуть депутатів, міністрів чи суддів вийти з бізнесу.

Ініціатори пропонують доповнити закон "Про запобігання корупції" новими абзацами та встановити, що в період до припинення повноважень у складі правління, інших виконавчих або контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку, з дня призначення (обрання) на посаду особі, зазначеній у пункті 1 частини першої статті 3 Закону (депутату, топпосадовцю, держслужбовцю, судді), забороняється брати участь у діяльності й ухваленні рішень відповідними органами та одержувати у зв'язку із цим будь-які доходи.

Зазначимо, що ініціатором законопроєкту №9457 є прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Проєкт Закону було подано до Верховної Ради 5 липня 2023 року, але депутати документ ще не розглядали.

Нагадаємо, що в Україні з 1 серпня повернуться довоєнні податки та перевірки. Усе тому, що депутати Верховної Ради України підтримали законопроєкт №8401, який є умовою, передбаченою угодою з МВФ.

До слова, нещодавно Міжнародний валютний фонд оприлюднив оновлений меморандум з Україною про економічну та фінансову політику в межах програми розширеного фінансування. Як випливає з документа, Україна зобов'язалася виконати ще чотири додаткові вимоги, щоб отримати наступні транші від фонду.