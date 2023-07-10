В Офісі президента згадали про закон про олігархів: коли він запрацює

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну в країні не запрацював на повну силу ухвалений Радою Закон "Про олігархів". В Офісі президента розповіли, коли ж введуть норми закону.

В Україні поки що не запроваджуватимуть норми закону про олігархів і не вноситимуть останніх до відповідного реєстру, оскільки бізнес зазнав серйозних втрат через повномасштабну війну з Росією. Про це заявив в інтерв'ю в інтерв'ю виданню "РБК-Україна" заступник керівника Офісу президента з питань судів Андрій Смирнов.

За його словами, зараз неможливо навіть точно сказати, чи є конкретний громадянин олігархом.

"Сьогодні війна. Сьогодні навіть великий бізнес дуже багато втратив. Сьогодні об'єктивно сказати, чи є людина олігархом, неможливо, враховуючи, що ці люди втрачають активи вартістю в мільярди доларів", — сказав він.

За його словами, зараз складати реєстри нерозумно.

"У країні, де палає війна, в якій люди втрачають заводи, воно не на часі. Дати об'єктивну оцінку складно. Це того не варте. Треба виграти війну, а потім сісти і подивитися на конкретну "карту бою", — підкреслив Смирнов.

Зазначимо, що на початку червня Європейська комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія) попросила Україну почекати з ухваленням закону про олігархів до закінчення війни з Росією.

Як пояснив тоді міністр юстиції Денис Малюська, війна з Росією суттєво змінює баланс сил у країні та значно зменшує вплив олігархів.

"І це як руйнування їхніх підприємств, так і функціонування органів державної влади під час війни", — додав він.

Нагадаємо, 23 вересня 2021 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні поданий президентом України Володимиром Зеленським законопроєкт №5599 "Про запобігання загрозам нацбезпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

У листопаді 2022 року міністр юстиції України пояснив, що імплементацію закону про олігархів стримують два фактори — відсутність висновку Венеціанської комісії щодо документа і війна.