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Економіка

Ціна на газ в Україні б'є рекорди: що відбувається з вартістю енергоресурсу

Фото: УНІАН | Ціни на газ в Україні продовжують знижуватися з початку 2023 року

У Мінекономіки зазначають, що показники середньої ціни знизилися до мінімуму з початку розрахунку показника в березні минулого року.

Фактична ціна реалізації природного газу в Україні за підсумками червня зафіксована на рівні 10 742,81 грн за 1 тис. кубометрів без ПДВ. Це майже на 4% нижче за травневі показники, повідомляють у Міністерстві економіки.

У відомстві зазначають, що показники середньої ціни знизилися до мінімуму від початку розрахунку показника, який розпочався в березні 2022 року. Ціна на газ за останній рік опустилася майже втричі.

Загалом ціна на газ змінювалася так:

  • березень — 29,391 грн/тис. кубометрів;
  • квітень — 35,933 грн/тис. кубометрів;
  • травень — 31,175 грн/тис. кубометрів;
  • червень — 32,194 грн/тис. кубометрів;
  • липень — 31,992 грн/тис. кубометрів;
  • серпень — 24,045 грн/тис. кубометрів;
  • вересень — 39,952 грн/тис. кубометрів;
  • жовтень — 38,295 грн/тис. кубометрів;
  • листопад — 28 855,75 грн/тис. кубометрів;
  • грудень — 26 199,24 грн/тис. кубометрів;
  • січень 2023 року — 23 723,43 грн/тис. кубометрів;
  • лютий 2023 року — 20 727,73 грн/тис. кубометрів;
  • березень 2023 року — 18 681 грн/тис. кубометрів;
  • квітень 2023 — 14 382,34 грн/тис. кубометрів;
  • травень 2023 — 11 164 грн/тис. кубометрів;
  • червень 2023 — 10 743 грн/тис. кубометрів;

Як змінюються ціни на газ у Європі

На європейському газовому ринку теж спостерігається зниження цін. Так, 12 липня вартість газу на TFT у Нідерландах опустилася до показників у 28,7 євро за мегават-годину (близько 335 доларів за тисячу кубометрів). Це найнижчий рівень за останні два роки, причому ще 2022 року ціни на газ були на піку і становили 340 євро за мегават-годину.

Тим часом у "Нафтогазі" вважають, що майбутній опалювальний сезон Україна зможе пройти без імпортного газу. Як пояснив голова правління компанії Олексій Чернишов, для цього збільшать видобуток на 8%.

При цьому днями компанія заявила про рекордний піврічний показник з видобутку природного газу за останні 15 років. Так, фірма "Укрбургаз", що входить до групи "Нафтогазу", зуміла пробурити близько 157 тисяч метрів.

Додамо також, що на початку цього року компанія "Укргазвидобування" з групи "Нафтогазу" повідомляла, що за підсумками 2022 року було видобуто 12,5 млрд кубометрів природного газу (товарного).