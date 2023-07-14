М'ясо може в липні подорожчати: експерти розповіли про причини

У червні ціни на яловичину, свинину та курятину зменшилися на 0,3 — 3%, порівняно з травнем. Однак експерти прогнозують подорожчання м'яса. Те ж саме стосується яєць: традиційний сезон зниження цін на них закінчиться швидше і вже скоро ціни поповзуть угору.

Ціни на м’ясо у перший місяць літа демонстрували стабільність. Роздрібні ціни на основні види – яловичину, свинину, м’ясо птиці – в торговельній мережі зменшилися на 0,3-3%, порівняно з травнем. Про це пише Фокус у новій статті "Дороге світло, недешевий бензин. Що змушує ціни в липні зростати".

У червні дещо впали ціни й на яйця. За даними Держстату, продукція подешевшала на 16% порівняно з червнем минулого року та на 4% — відносно травня 2023-го. Причина проста — традиційно влітку збільшується їх пропозиція у домогосподарствах населення.

Однак ситуація незабаром зміниться, кажуть фахівці.

Ціни на м'ясо ростимуть через збільшення тарифів на електроенергію та повернення довоєнних податків на пальне Фото: Getty Images

"Через збільшення тарифів на електроенергію та повернення податку на паливо, можливий ріст [цін на м’ясо] до кінця літа на 5%, — переконаний аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка.

"Яловичина, свинина та м’ясо птиці у липні-серпні можуть зазнати незначного здорожчання – на 1,5-3%", — припускають в Інституті аграрної економіки.

Разом з тим, очікувати подальшого падіння цін на яйця, як це традиційно відбувається влітку, не варто.

Ціни зростуть на 5 — 15% ближче до осені на всі види продукції, кажуть фахівці

"У цьому році спостерігається здешевлення і фіксація товару трохи раніше, — пояснює гендиректор "Української аграрної конфедерації" Павло Коваль. — Через військові дії в ряді регіонів господарства населення зруйновані, покинуті, бо люди переміщені. Тобто є здешевлення яйця, але ціна не падатиме, як у попередні роки, буде стабілізація і до осені зростання".

Яйця цього року не падатимуть в ціні так, як це відбувається зазвичай влітку Фото: Pexels

Інфляція у серпні у річному вимірі може зрости з нинішніх 12,8% до приблизно 15%, кажуть в інвестиційній компанії Eavex Capital. З кінця літа може відбутися помітне зростання цін майже на всі категорії споживчих товарів.

"В залежності від виду продукції в середньому ціни зростуть від 5 до 15% ближче до осені. Собівартість буде дорожчати через підняття тарифів на світло, воду, паливно-мастильні матеріали, які будуть закладатись у собівартість виробництва. І пропозиції на ринку ставатиме менше", — резюмував заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Нагадаємо, восени 2022 року ціни на яйця рекордно зросли. Тоді вартість десятка коливалася близько 80 гривень. Тепер вартість цього продукту пішла вниз, і, за прогнозами експертів, тенденція триватиме до середини літа.

Крім того, НБУ та експерти прогнозують сповільнення інфляції до кінця року. На думку голови департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталія Ваврищука, несподівані стрибки цін на окремі продукти, як це було з гречкою, курячими яйцями та цибулею, до кінця 2023 року теж малоймовірні.

Фокус також писав, що у Держаудитслужбі підтвердили, що Міноборони України справді купувало для українських захисників яйця по 17 грн за штуку. За словами керівниці відомства Алли Басалаєвої, формування замовлень згідно з каталогом дає можливість для маніпуляцій з цінами.