Ердоган заявив, що Путін погодився на продовження зернової угоди, — ЗМІ (відео)

За словами журналістів, генсек ООН надсилав листа Путіну, в якому просив його продовжити зернову угоду. Ердоган сказав, що сподівається на розширення зернового коридору в Чорному морі.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що глава Кремля Володимир Путін погодився на продовження Чорноморської зернової угоди. Про це пише турецьке видання Anadolu.

Повідомляється, що в Анкарі готуються прийняти Путіна в серпні.

"У нас є спільні позиції щодо продовження зернової угоди", — сказав Ердоган.

Видання пише, що генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш надіслав листа Путіну, щоб той погодився на продовження зернової ініціативи.

"Я сподіваюся, що цим листом ми забезпечимо розширення роботи зернового коридору спільними зусиллями з Росією", — сказав Ердоган, коментуючи лист Гуттеріша.

Нагадаємо, що 3 липня журналісти писали, що в ЄС хочуть послабити санкції проти РФ і продовжити "зернову угоду". Прихильники збереження домовленостей у межах "зернової ініціативи" вважають, що послабити санкції проти Росії — це "найменш гірший" варіант для збереження експорту зерна.

Також 12 липня американські аналітики заявили, що РФ ударом по зернових складах в Одесі намагалася зірвати зернову ініціативу. Так, російські війська намагалися атакувати зерновий термінал в Одеській області, а також 2 безпілотники завдали удару по адміністративній будівлі портового комплексу.