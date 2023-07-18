Для 50 мільярдів євро: план відновлення України збираються підготувати не раніше осені

Як пояснив заступник міністра економіки Олексій Соболєв, до плану буде внесено найпріоритетніші напрямки для України.

План відновлення, реконструкції та модернізації країни України (Ukraine Plan), за яким наша країна має отримати 50 мільярдів євро від європейських партнерів, буде розроблено до кінця жовтня. Про це повідомив заступник міністра економіки Олексій Соболєв.

Зміст плану буде підготовлено урядом уже в липні, а до кінця вересня буде закінчено фінальний драфт. Повністю підготувати документ планують до кінця жовтня. Перед початком роботи уряду доведеться організувати роботу, зокрема взаємодію з бізнесом, консультації з регіонами та залучення громадського сектору.

За словами чиновника, до плану буде внесено три пріоритетні напрямки для України:

макростабільність;

інвестиції в публічну інфраструктуру;

приватні інвестиції

"Вписувати все підряд не треба, оскільки план має бути реалістичним. За його виконання ми будемо отримувати кошти. Також ми розуміємо, що 50 млрд євро на чотири роки не вистачить для покриття всіх цілей. Тому є амбіції, що до плану залучать кошти партнерів із G7. Однак поки що це тільки амбіції", — розповів Олексій Соболєв.

Відновити Україну після війни: який план в уряду

План відновлення України був представлений широкому загалу влітку минулого року, коли українська делегація відвідала інвестиційну конференцію в Лугано. Відомо, що план відновлення нашої країни розрахований на найближчі 10 років, під час яких українське керівництво розраховує реалізувати 850 проектів. Автори плану сподіваються залучити для відновлення України близько $750 млрд, які будуть освоєні національними програмами.

План відновлення України був представлений рік тому

При цьому сам план можуть розділити на 3 етапи, його реалізацією займеться платформа відновлення, також з'являться кілька офісів із відновлення.

Нагадаємо, 9 липня міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що Україна та міжнародні партнери вже розуміють, як отримати від Росії кошти за завдану під час війни шкоду. За його словами, сам процес складатиметься з трьох компонентів.

Також додамо, що за інформацією на початок 2023 року, Євросоюз і партнери з "Великої сімки" заморозили приблизно 300 млрд євро (311 млрд доларів) резервів російського Центробанку і 19 млрд євро активів російських бізнесменів, які перебувають під санкціями.