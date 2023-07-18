Мрія всіх киян: у КМДА розповіли, чи стане проїзд у громадському транспорті безкоштовним

За словами директора Департаменту транспорту та інфраструктури КМДА Руслана Кандибора, майже половина пасажирів, які користуються громадським транспортом столиці — пільговики.

За поїздку в громадському транспорті Києва жителі та гості столиці мають платити 30 гривень, але міській владі простіше зовсім відмовитися від платного проїзду. Про це сказав в інтерв'ю LIGA.net директор Департаменту транспорту та інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.

За його словами, транспортна інфраструктура міста могла б розвиватися, якби проїзд у громадському транспорті коштував не менше 30 гривень.

"Але сьогодні з громадським транспортом у Києві стільки проблем, що нам уже простіше зробити його безкоштовним. І, напевно, ми до цього і прийдемо. У нас тільки пільговиків понад 50% пасажирів. Зрештою, ми будемо змушені підняти руки, здатися і сказати, що громадський транспорт у Києві стане безкоштовним, — зазначив він.

Він додав, що перед цим місту доведеться розробити масштабну стратегію, щоб компенсувати комунальним підприємствам безкоштовний проїзд.

"Якщо ми сьогодні різко робимо весь громадський транспорт безплатним, то близько тисячі маршруток мають зійти з вулиць. Їх потрібно буде компенсувати за рахунок комунального транспорту", — наголосив Руслан Кандибор.

При цьому, за словами директора Департаменту транспорту та інфраструктури КМДА, про повну ліквідацію приватних перевізників у Києві поки що не йдеться.

Нагадаємо, що 2022 року в Києві комунальний транспорт уже перевозив пасажирів безкоштовно. Так, одразу після повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого столична влада дозволила не платити за поїздки в метро, а також в автобусах, трамваях і тролейбусах. Платними поїздки в громадському транспорті столиці знову стали з травня.

Нагадаємо, у січні 2023 року Кабінет Міністрів заборонив експлуатацію автобусів, переобладнаних із вантажних авто для перевезення пасажирів, оскільки такий тип фургонів не відповідає стандартам безпеки.

Також Фокус писав, що в українських містах незабаром побільшає електробусів, адже Верховна Рада ухвалила законопроєкт про квоти на цей вид транспорту.