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Економіка

Українці активно беруть кредити для купівлі житла: де найбільший попит

Фото: Pexels | українські фінустанови видали в останній місяць весни 232 іпотечні кредити

Найбільшим попитом користується нерухомість на вторинному ринку. За останній місяць весни українцям видали 232 іпотечні кредити на суму понад 320 млн гривень.

Українці дедалі активніше купують житло в кредит. У НБУ вважають, що зростання попиту на купівлю житла в кредит пов'язане з пільговою іпотечною програмою "єОселя", повідомляє пресслужба регулятора.

Нацбанк опублікував статистику за підсумками травня цього року. Як свідчать дані, загалом українські фінустанови видали в останній місяць весни 232 іпотечні кредити на загальну суму 322,5 мільйона гривень.

За результатами опитування банків за обсягами наданих населенню іпотечних кредитів найбільшим попитом користується нерухомість на вторинному ринку
Фото: НБУ

У квітні ж показники як за кількістю, так і за обсягами були в шість разів нижчими. За результатами опитування банків за обсягами наданих населенню іпотечних кредитів, найбільшим попитом користується нерухомість на вторинному ринку. У НБУ вважають, що так відбувається на тлі популяризації державної програми "єОселя".

Так, про видачу нової іпотеки в травні повідомили чотири банки, що кредитують купівлю житла переважно на вторинному ринку. Цього ж місяця середньозважена ефективна процентна ставка за іпотечними кредитами становила 8,05%, проти 14,6% у квітні.

Де найчастіше оформляють іпотеку

За регіональним розрізом найбільшу кількість іпотечних кредитів банки видали в Києві та області. Так, українці оформили 103 договори на суму 164,4 млн гривень (частка в 51% від загальної кількості). Також користуються популярністю Волинська та Вінницька області.

Програма "єОселя": кому видають іпотеку

Згідно з критеріями уряду, скористатися програмою пільгового іпотечного кредитування можуть:

  • громадяни України віком від 18 до 70 років;
  • платоспроможні громадяни
  • особи, які володіють нерухомістю менше ніж 52,5 кв. м (додатково — 21 кв. м на кожного наступного члена сім'ї);
  • особи, які не перебувають під санкціями
  • особи, які не беруть участі в інших схожих державних програмах

Також на початку липня стало відомо, що Кабмін України розширив дію державної програми. Так, з 1 серпня "єОселя" буде доступна для всіх українців без власного житла.

Також Фокус писав, що українці вже можуть подавати заявки на отримання компенсацій за знищене під час війни житло через "Дію".