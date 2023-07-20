Не захочуть — змусимо: у "Нафтогазі" розповіли, як заберуть у РФ 5 мільярдів доларів

Голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов розповів, що незабаром почнеться великий процес оновлення справедливості, який охопить весь світ.

НАК "Нафтогаз України" запустив механізм примусового стягнення компенсації з Росії за активи в тимчасово окупованому Криму згідно з рішенням Гаазького арбітражу. Про це написав у своїй колонці для "Економічної правди" голова правління компанії Олексій Чернишов.

Він пояснив, що ще 12 квітня, коли Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов'язав Росію заплатити 5 мільярдів доларів компенсації. Станом на липень РФ так і не перерахувала кошти, а отже відмовляється добровільно виконати рішення суду.

"У принципі, ми й не очікували іншого від держави, кредо якої — порушувати всі існуючі цивілізовані норми. Тому наша команда разом з іноземними радниками, не чекаючи, коли висохне чорнило під Гаазьким рішенням, почала розробляти і впроваджувати стратегію щодо його примусового виконання", — написав він.

Так, 23 червня "Нафтогаз" і ще 5 компаній групи подали до Федерального окружного суду США в окрузі Колумбія клопотання про визнання арбітражного рішення і допуск до його примусового виконання. Представництво інтересів Групи здійснює мультинаціональна юридична фірма Covington & Burling LLP.

"Так починається великий процес оновлення справедливості, який охопить весь світ", — додав Олексій Чернишов.

Тим часом голова правління "Газпрому" Олексій Міллер 6 липня пригрозив, що якщо українська компанія не відмовиться від позовів, то Росія запровадить санкції через "недобросовісні дії" з боку "Нафтогазу".

"Це може призвести до блокування будь-яких операцій між російськими компаніями і Нафтогазом", — заявив росіянин.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що НАК "Нафтогаз України" ініціювала новий арбітраж з російським газовим монополістом "Газпром". Відомо, що українська компанія вимагає від російської гроші за надану послугу з організації транспортування природного газу територією України, оскільки "Газпром" розрахувався не повністю.

До слова, у жовтні минулого року повідомлялося, що у "Газпрому" є борг перед "Нафтогазом" у розмірі близько 200 мільйонів доларів за транзит газу через територію України в Європу.