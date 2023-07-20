Сенс Банк йде: держава бере банк олігарха Фрідмана під контроль

НБУ ухвалив рішення вивести з ринку один з системно важливих банків – Сенс Банк. Фокус дізнався, що це означатиме для клієнтів банку.

Завтра 21 липня у банку російського олігарха Михайла Фрідмана буде діяти тимчасова адміністрація, адже сьогодні ввечері правління Національного банку ухвалило рішення вивести з ринку системно важливий банк Сенс Банк (раніше — Альфа Банк). Як повідомили в Нацбанку, власниками банку є ABH Ukraine Limited та ABH Holdings S.A., а власниками опосередкованої істотної участі – громадянин РФ та Ізраїлю Михайло Фрідман, громадянин РФ та Латвії Пьотр Авен, громадянин РФ Андрій Косогов.

"Пов’язаність власників опосередкованої істотної участі в АТ "Сенс Банк" Фрідмана та Авена з росією, яка є країною-агресором та здійснила повномасштабне військове вторгнення на територію України 24 лютого 2022 року, їх підтримка дій та політики, які загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, завдає значного репутаційного ризику та має суттєвий негативний вплив на діяльність банку", — кажуть в НБУ.

Виведення банку з ринку: що буде з Сенс Банком далі

В Нацбанку повідомили: після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про участь держави у виведенні банку з ринку тимчасова адміністрація триватиме не більше двох днів з дня, наступного за днем отримання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб відповідного рішення.

Радник з питань банків та фінансів Case Ukraine Євген Дубогриз у розмові з Фокусом зауважив: після прийнятого сьогодні правлінням НБУ рішення про виведення Сенс Банку з ринку далі технічно КМУ має прийняти рішення, чи зацікавлений він стати акціонером банку, тобто увійти в капітал Сенс Банку.

"Якщо Кабінет міністрів каже "так", а він, судячи з усього, саме так і скаже, то банк буде націоналізовано відповідно до закону про особливості виведення з ринку системно важливих банків. Цей банк вивели з ринку саме відповідно до цього закону на підставі того, що щодо власників Сенс Банку є санкції РНБО та санкції закордонних держав. Тобто юридичний привід – санкції до акціонерів банку", — каже Євген Дубогриз.

Зараз в Україні державі вже належать чотири великих банки, Сенс Банс стане п'ятим держбанком Фото: УНІАН

На його думку, надто довго Кабмін з відповіддю тягнути не буде – ймовірно, до понеділка 24 липня Сенс Банк перейде у державну власність. Тобто, у банку будуть відбуватися внутрішні зміни, призначення нового керівництва, наглядової ради, можливо, і перегляд тарифної політики. Але про складнощі для клієнтів не йдеться. Банк планує продовжувати працювати навіть під час тимчасової адміністрації. Про це нещодавно повідомили в Сенс Банку.

На відміну від минулих епізодів виведення в Україні банків з ринку, Сенс Банк продовжить працювати навіть під час тимчасової адміністрації

"Здійснення платежів та отримання коштів у банкоматах для фізичних осіб будуть доступні у рамках звичних, встановлених регулятором та банком лімітів, без додаткових обмежень зі сторони Фонду гарантування вкладів. Також без обмежень прийматимуться платежі юридичних осіб. Після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про участь держави у виведенні банку з ринку, тимчасова адміністрація завершить свою роботу протягом трьох днів і передасть управління банком новому менеджменту", — зазначили в Сенс Банку.

Кредити, депозити, капітал: яким зараз є фінансовий стан Сенс Банку

За даними Нацбанку, станом на 1 червня власний капітал Сенс Банку – 7,57 млрд грн., а кошти клієнтів фізичних осіб на рахунках в банку – понад 42 млрд грн.

В Нацбанку зазначають: про суттєвий негативний вплив репутаційного ризику свідчить динаміка окремих показників діяльності Сенс Банку. "Погіршення платіжної дисципліни позичальників банку вплинуло на регулятивний капітал, який за період із 1 березня 2022 року до 1 липня 2023 року зменшився на 50%, водночас в інших системно важливих банків він у цілому збільшився на 29%", — повідомили в НБУ.

Колишній Альфа Банк (а зараз Сенс Банк) належить російським бізнесменам, щодо яких завтосовано санкції. Це головна причина, чому НБУ виводить його з ринку Фото: alfabank.ua

Експерти кажуть: в цілому зараз Сенс Банк почувається не гірше за інші українські банки.

"В принципі, банк стійкий, операційно прибутковий, здатний забезпечити прибуткову діяльність, здатний втрати від непрацюючих кредитів компенсувати за рахунок операційного прибутку та існуючого капіталу, тобто короткострокового впливу на капітал не варто очікувати. Банк зараз почувається краще за середній банк по системі, він капіталізований та ліквідний", — зазначив Євген Дубогриз.

Все більше держбанків: що кажуть в МВФ

Сенс Банк стане п’ятим державним банком і таким чином частка держави у банківському секторі суттєво зросте, а, відповідно до інформації НБУ, вже зараз 60% вкладів населення розміщені у чотирьох державних банках – Приватбанку, Ощадбанку, Укргазбанку та Укрексімбанку.

Меморандум України та МВФ містить застереження щодо збільшення частки держави у банках країни, проте експерти акцентують – йдеться про те, що збільшувати частку держави у банках можливо в окремих випадках. Тобто, націоналізація Сенс Банку фактично була схвалена МВФ.

МВФ схвалив план держави націоналізувати банк Фрідмана, кажуть експерти Фото: IMF / Cyril Marcilhacy

"В Меморандумі прописано, що держава не має збільшувати участь в банківському секторі, крім випадків, коли це не протирічить фінансовій стабільності. Це великий натяк, що Сенс Банк (колишній Альфа Банк) буде націоналізований. Тобто йдеться, що вивести банк з ринку через санкції можливо, але націоналізовувати такий банк можна лише тоді, якщо його виведення з ринку загрожує фінансовій стабільності", — каже Євген Дубогриз.

Він пояснює: виведення Сенс Банку з ринку без його подальшої націоналізації загрожує фінансовій стабільності. За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, станом на 1 липня 2023 року сума можливого відшкодування вкладів фізичних осіб (у тому числі, підприємців) становить 44,3 млрд грн. "Всі моменти щодо Альфи проговорювались на всіх рівнях, це мільйон разів узгоджувалось та затверджувалось, тож рішення НБУ сьогоднішнє не було ухвалене зненацька", — зазначив експерт.