"Втратило сенс": Путін виправдався через вихід РФ зі "зернової угоди"

Зі слів російського президента, "угода" була використана лише для збагачення великого американського та європейського бізнесу, який нібито займався перепродажем зерна з України.

Володимир Путін заявив, що Росія вийшла зі "зернової угоди", оскільки вона не виправдала свого гуманітарного призначення. Про це він повідомив у статті "Росія і Африка: об'єднуючи зусилля для миру, прогресу та успішного майбутнього", яку оприлюднив Кремль.

"Продовження "зернової угоди", що не виправдала свого гуманітарного призначення, втратило сенс. Ми заперечили проти подальшого продовження угоди – з 18 липня її реалізація була завершена", — сказав російський диктатор.

Він зазначив, що Росія взяла участь у "зерновій угоді" через турботу та благо для Африки, адже "угода" була націлена "на забезпечення глобальної продовольчої безпеки, зниження загроз голоду та допомогу найбіднішим країнам Африки, Азії та Латинської Америки". Проте, зі слів Путіна, "зернову угоду" нібито використали лише для збагачення великого американського та європейського бізнесу, який перепродував вивезене зерно з України.

Також він вважає, що умови "угоди" щодо виведення з-під санкцій російського експорту зерна та добрив на світові ринки не були виконані. До того ж "перешкоди чиняться навіть безоплатній передачі мінеральних добрив" найбіднішим країнам.

Диктатор додав, що Росія може замістити українське зерно як на комерційній, так і на безоплатній основі, адже цього року "очікується рекордний урожай".

Нагадаємо, 18 травня посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що "зернова угода" не повинна задовільняти будь-які потреби Росії. Тоді як на думку американських аналітиків, своїм виходом із "зернової угоди Росія хоче показати, що зернова ініціатива без неї неможлива.

20 липня виконавчий директор Центру гуманітарного діалогу Девід Гарланд розповів, що на даному етапі Росію буде важко повернути до "угоди". Проте наступна зернова ініціатива може бути масштабнішою. Однак економіст Віталій Шапран переконаний, що своїми діями Росія намагається виторгувати скасування санкцій, адже експорт зерна для них важливіший, ніж для України.