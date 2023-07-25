Усім роботу: як в Україні знижується безробіття під час війни та спаду економіки

Без роботи в червні 2023 року, згідно з даними НБУ, опинилися 113,3 тис. українців. Рік тому безробітними були майже 317 тисяч громадян.

Рівень офіційного безробіття в Україні продовжує знижуватися й оновив черговий історичний мінімум. Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Судячи з останньої інформації, у червні 2023 року в Україні безробітними були 113,3 тисячі громадян, серед яких 80,7 тисячі — жінки. Рік тому безробітних було 316,4 тисячі.

Кількість зареєстрованих безробітних, які отримують допомогу з безробіття, знизилася за рік з 264,9 тисячі до 4 тисяч осіб.

Зазначається, що потреба роботодавців у працівниках для заміщення вакантних посад становить 45 тисяч. Навантаження на одне вільне місце становить 3 тис.

Яку роботу зараз пропонують українцям

У Державній службі зайнятості 11 липня опублікували дані, які свідчать, що в Україні продовжує простежуватися тенденція, коли роботодавці активно шукають кваліфікованих робітників з інструментом та працівників з обслуговування, експлуатації устаткування і машин. Найбільш затребуваними фахівцями на ринку праці зараз є:

трактористи;

водії;

токарі;

продавці;

кухарі;

швачки;

слюсарі;

електрогазозварники.

Нагадаємо, Фокус розповідав, що з 1 січня 2023 року українці зі статусом безробітного отримуватимуть менший розмір максимальної допомоги по безробіттю: 6 700 грн замість 9 750 грн, як було 2022 року.

Зазначимо, що за інформацією Програми розвитку ООН від середини березня 2023 року, дев'ять із 10 українців можуть зіткнутися з бідністю та крайньою економічною вразливістю, якщо війна триватиме весь 2023 рік.