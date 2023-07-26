Бізнесу приготуватися: Зеленський підтримав повернення довоєнного податкового режиму

Володимир Зеленський підписав законопроєкт №8401 і повернув правила, які діяли в Україні до повномасштабної війни з Росією.

Президент Володимир Зеленський 26 липня підписав законопроєкт про скасування єдиного податку 2% і часткове зняття мораторію на перевірки бізнесу. Про це написав у своєму Telegram-каналі голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

"Законопроєкт 8401 став законом. Користуйтеся", — написав він.

Що зміниться для бізнесу і коли

У рамках закону, який був ухвалений парламентом ще наприкінці травня, в Україні з 1 серпня скасують:

спеціальний режим єдиного податку зі ставкою 2% від суми доходу;

право на звільнення ФОП першої та другої груп від сплати єдиного податку (крім прифронтових територій).

Крім того, законопроєкт №8401 передбачає :

часткове відновлення документальних перевірок — це стосуватиметься підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг;

відновлення штрафів за порушення податкового законодавства та порядку використання касових апаратів (РРО/ПРРО) з 1 жовтня. Але діятиме зменшений розмір штрафних санкцій (25% і 50% вартості товару замість 100% і 150% відповідно), якщо бізнес не використовуватиме РРО (до закінчення воєнного стану, але не довше 1 серпня 2025 року).

Якими тепер будуть податки для бізнесу

Тетяна Ященко, партнер EXPATPRO, пояснила Фокусу, що платник податків, який вибирав 2% з дати державної реєстрації ("новостворений суб'єкт"), автоматично буде переведений з 1 серпня на 3 групу спрощеної системи оподаткування за ставкою 5%.

"Тому, якщо потрібно, щоб із 1 серпня 2023 року ви перебували на іншій системі (або на іншій ставці), потрібно подати заяву про відповідний перехід", — зазначила вона.

А головна бухгалтерка Юридичної компанії GLS Наталя Бута наголосила: тим платникам, які у 2023 році перейшли з 2% єдиного податку на загальну систему, дозволять перейти повторно протягом року, вже у 2023 році, на спрощену систему оподаткування за власним вибором або після подання заяви.

"При цьому в разі подання заяви до 1 вересня 2023 року такий платник вважатиметься платником ЄП з 1 серпня 2023 року", — розповіла Бута.

Нагадаємо, 28 червня Володимир Зеленсикй заявив, що не проти знизити податки, однак зараз цим планам заважає війна з Росією.