Рахунок на мільярди: у Нацбанку озвучили втрати через скасування "зернової угоди" (відео)

У НБУ припускають, що Європейський Союз зніме обмеження на експорт української сільгосппродукції з 15 вересня.

Без "зернового коридору" виручка українських аграріїв від експорту продукції буде на 2 млрд доларів меншою, ніж могла б бути. При цьому ту продукцію, яку планували відправити за кордон цього року, вивезуть уже наступного. Про це заявив під час брифінгу 27 липня заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук.

"Наш базовий прогноз ґрунтується на припущенні, що "зерновий коридор" не функціонуватиме під час воєнного стану", — сказав він.

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Водночас у НБУ припускають, що Європейський Союз зніме обмеження на експорт української сільгосппродукції з 15 вересня. Як прогнозують у Нацбанку, українським агроекспортерам за підсумками всього маркетингового року, тобто з липня 2023 року по червень 2024 року, вдасться вивезти "всю продукцію, спрямовану на експорт".

"Ми говоримо і про зернові, і про олію, і про іншу сільськогосподарську продукцію", — сказав Ніколайчук.

При цьому заступник голови НБУ додав, що виручка від експорту могла бути значно більшою, якби роботу "зернового коридору" було продовжено.

"Порівняно зі сценарієм, якби в нас функціонував "зерновий коридор", експорт продукції в другому півріччі цього року був би більшим приблизно на 2 млрд доларів", — наголосив Сергій Ніколайчук.

Нагадаємо, 25 липня ГУР Міноборони опублікувало секретну доповідь, яка призначалася для вищого військово-політичного керівництва РФ. У ній описано план із перешкоджання зерновій ініціативі. Так, виявляється, інспекція суден росіянами відбувалася за спеціальними методичними документами, вони максимально знижували обсяг зерна, яке вивозили в рамках "зернової угоди". Ще в документі було зазначено, як РФ буде "знищувати" зернову ініціативу.

До слова, після офіційного виходу із зернової угоди, російські військові почали обстріли портової та зернової інфраструктури України. Так, у ніч на 19 липня росіяни пошкодили ракетами типу "Онікс" і Х-22 зерновий і масляний термінали портів Одеси та Чорноморська. Зокрема, у порту Чорноморська через обстріли згоріло 60 тисяч тонн зерна. У ніч на 21 липня, під атакою ворога опинилася Одеська область, по якій було випущено "Калібри". Одна з ракет влучила в зерносховище сільськогосподарського підприємства, пожежа знищила 100 тонн гороху і 20 тонн ячменю.