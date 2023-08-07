"Москва серйозно перешкоджає": Румунія допоможе з експортом українського зерна

Уряд Румунії, за словами глави МЗС Лумініци Одобеску, докладає всіх зусиль, щоб знайти спосіб для транспортування українського зерна.

Румунія допоможе Україні з експортом зерна після виходу Росії із зернової угоди. Про це заявила глава румунського МЗС Лумініца-Теодора Одобеску в інтерв'ю виданню Politico.

За її словами, уряд Румунії працює над пошуком додаткових способів транспортування українського зерна, а ситуацію з безпекою в Чорноморському регіоні оцінює як "досить серйозну".

"Москва серйозно перешкоджає експорту українського зерна, який є рятувальним колом для вразливих людей у багатьох країнах-імпортерах", що "справді посилює глобальну продовольчу кризу", — цитує видання міністра.

За словами Одобеску, за останні місяці Бухарест доклав чимало зусиль, щоб збільшити транзит українського зерна через Румунію. Йдеться, зокрема, про збільшення пропускної спроможності портів і пунктів перетину кордону.

"Потрібен час, щоб побачити результати", — додала Одобеску.

Міністр зазначила, що Румунія також координує свої дії з Україною, "щоб подивитися, як ми можемо зробити більше". За її словами, найближчим часом очікуються подальші переговори між Бухарестом і Києвом щодо цієї теми.

Нагадаємо, чорноморська зернова ініціатива у 2022 році надала можливість отримати світові понад 32 мільйони тонн українського продовольства. Під час засідання Ради Безпеки ООН 3 серпня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що світові потрібно об'єднати зусилля для протидії голоду, який може початися на планеті через російський шантаж.

7 серпня керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов зазначив, що Україна відновить експорт зерна зі своїх портів попри ворожі дії Росії. За словами глави ГУР, ракетні обстріли Росією портової інфраструктури та зерносховищ України є ще одним доказом злочинів проти людяності.

Фокус писав 3 серпня, що Польща не має наміру відкривати кордони для українського зерна після 15 вересня незалежно від рішення Єврокомісії. Як відомо, до цієї дати діє мораторій на експорт зерна з України.