Ціна шоколадки: як дитяча праця впливає на вартість шоколаду в Україні

З України виїхали основні споживачі шоколаду, однак виробники вистояли всупереч політичним рішенням Європи і кліматичним змінам у світі.

Українські виробники шоколаду страждають від наслідків вторгнення РФ, через яке вони втратили основних покупців — дітей та жінок. В підсумку ціна на шоколад в Україні зросла внаслідок низки політичних, економічних та кліматичних чинників. Як саме ці чинники вплинули на ринок шоколаду, розібрався Фокус у матеріалі "Захмарна ціна плову. Як у світі зростають ціни на рис та інші продукти і що буде далі".

У липні видання The Guardian відзначило суттєве підвищення ціни на какао-боби — ціни досягли десятирічного максимуму. Це, а також низка інших факторів, вплинуло на ціну на шоколад в Україні.

Ціна на шоколад у світі: що впливає

Фокус виділив наступні чинники, через які дорожчає шоколад:

масштабні повені у місцевості, де вирощують какао-боби (в Кот-д'Івуарі вирощується 40% какао, але через дощі та гниль загинули дерева);

загальна інфляція;

вимоги ЄС, згідно з якими дорожче купуватимуть боби, вирощені на місці зрубаних лісів, та не купуватимуть продукцію, до якої залучена дитяча праця.

Що формує ціну плитки шоколаду в Україні

Фахівець кондитерської галузі Олександр Балдинюк, президент Асоціації "Укркондпром", пояснив, з чого формується ціна на шоколадну продукцію:

ціна на какао-порошок — зростання на 30% відбулось у 2022 році;

ціна на какао-масло та какао-терте — зростання на 20-25% у 2023 році.

Ціна на какао-порошок у 2022 році - Bloomberg Фото: Bloomberg

Загалом частка цих інгредієнтів у ціні плитки шоколаду — 70%. Однак експерт переконаний, що вартість шоколадки не зростатиме так само стрімко, як вартість сировини. Тобто, підсумуємо, здорожчання на чверть він не очікує.

Ціна на шоколад в Україні: чому є зростання та чи чекати дефіциту

Вартість шоколаду зросла не на чверть, а на 5-10%, наголосив Балдинюк. Також експерт назвав основний чинник, який до цього призвів: зменшення кількості споживачів — тобто виїзд за кордон жінок та дітей через вторгнення Росії.

Ціна зростатиме не більше, ніж розмір інфляції, впевнений співрозмовник Фокусу: "В умовах скорочення попиту підвищувати ціни дуже важко. Тож, українського споживача і надалі чекає дуже помірне зростання ціни — у межах загальної інфляції".

Дефіциту шоколаду також не буде, заспокоїв експерт, — потреби наявних покупців покривають повністю. Паралельно з цим зросла частка продукції, яка іде на експорт: наприклад, за пів року 2022 року за кордон продали 51 тис. тонн шоколаду, а за пів року 2023 року — 56 тис. тонн.

Зазначимо, згідно з дослідженням ринку шоколаду, найбільшими виробниками є три компанії: Roshen, АВК, "Конті". Зокрема, у 2017 році вони займали у світовому рейтингу Global Top-100 Candy Companies місця 22, 62 та 38 (відповідно).

Тим часом шоколадні вироби займали третину ринку кондитерської продукції, яку вживали українці до війни.

Ринок кондитерських виробів - Pro-consulting Фото: Pro-consulting

Половина шоколадного ринку — це вироби з горішками та шоколадні цукерки, ідеться у дослідженні, проведеному у 2018 році.

Структура ринку шоколаду - Pro-consulting Фото: Pro-consulting

Нагадуємо, Фокус дослідив особливості формування ціни на апельсини та апельсиновий сік. При цьому з'ясувалось, що на них дещо впливають зливи на апельсинових плантаціях Бразилії та США, але є й інші, більш вагомі чинники.

Разом з тим відбувається зростання ціни на рис, який Україна раніше вирощувала на територіях, які постраждали від російського вторгнення.