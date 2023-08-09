Пенсія не для всіх. Чи можна отримати в Україні стаж, якщо основне місце роботи — за кордоном

Зарахування стажу українцям, які працюють за кордоном, відбувається відповідно до укладених міжнародних угод. Якщо таких немає або документообіг між країнами відсутній, наприклад, як між РФ і Україною, призначення пенсій ускладнюється. Фокус з’ясував, як зараз нараховується стаж і виплачуються пенсії тим, хто виїхав за кордон.

За даними Конфедерації роботодавців України, на початок 2023 року за межами України перебували 4,6 млн українців, із яких 3,2 млн — жінки працездатного віку. Дехто залишився працювати на колишньому місці роботи дистанційно, дехто знайшов нову роботу в країні, яка надала прихисток. Водночас перспективи працевлаштування різні. У Польщі близько 80% тих, хто виїхав, працевлаштувалися, а в Німеччині — лише 12%, каже провідна експертка соціальних і гендерних програм Центру Разумкова Ольга Піщуліна.

Потрібний стаж: чи можуть для пенсії врахувати роки роботи за кордоном

Зарахування стажу, набутого за кордоном, відбувається на основі двосторонніх договорів між Україною та іншою країною. Умови пенсійного забезпечення можуть бути за територіальним або за пропорційним принципом. У першому випадку витрати на виплату пенсій здійснює держава, на території якої проживає отримувач. За територіальним принципом здійснюється виплата пенсії в країнах СНД.

"Сумується стаж, набутий на території України й держави, із якою укладено угоду. Стаж враховується з урахуванням правил законодавства держави, на території якої людина працювала та сплачувала внески. У разі переїзду пенсіонера на проживання, зокрема, в Молдову, Азербайджан, Казахстан, Білорусь або Грузію, пенсія виплачується цими країнами, оскільки з ними укладено міжнародні договори у сфері пенсійного забезпечення за територіальним принципом. Аналогічна ситуація, якщо пенсіонер переїхав в Україну", — йдеться в повідомленні Мінсоцполітики.

Умови пенсійного забезпечення між країнами можуть базуватися на територіальному чи пропорційному принципах

Договорами, що базуються на пропорційному принципі, передбачено, що кожна договірна сторона призначає та виплачує пенсію за відповідний страховий стаж, набутий на території держави цієї сторони. Такі договори Україною підписані з такими державами як Республіка Болгарія, Естонська Республіка, Королівство Іспанія, Латвійська Республіка, Литовська Республіка, Словацька Республіка, Чеська Республіка, Португальська Республіка, Республіка Польща.

Згідно з пропорційним принципом, частина пенсії призначається за законодавством іноземної держави, частина — за українським

"Якщо пенсіонери, які працювали в цих країнах, повертаються жити в Україну… частину пенсії буде призначено тією державою, де набуто страховий стаж і з якою укладено двосторонній міжнародний договір за законодавством цієї держави, а виплачуватиметься в Україну пенсіонеру. Іншу частину пенсії, за український страховий стаж, призначає територіальний орган Пенсійного фонду України за законодавством України", — повідомили в Мінсоцполітики.

Тобто, якщо з країною перебування громадянина України є угода про пенсійне забезпечення, то отриманий там трудовий стаж враховуватимуть під час призначення пенсії в Україні. За підрахунками УВКБ ООН, найбільше наших співвітчизників перебуває в Німеччині — майже 1,08 млн — і в Польщі — 968 тис., також 209 тис. осіб перебувають в Об’єднаному Королівстві, 163,6 тис. — в Італії, 186 тис. — в Іспанії. Тобто в переважній більшості прихисток нашим громадянам, які залишили Україну під час війни, надали країни ЄС.

"Із огляду на те, що ми отримали статус кандидата-члена ЄС, то з усіма базовими країнами, країнами Прибалтики, Польщі, Німеччини укладені двосторонні угоди", — каже Піщуліна.

І навпаки, якщо українці вирішать залишитися в тих країнах, стаж, отриманий в Україні, їм зарахують.

"За той час, коли людина працювала в Україні, пенсію виплачуватиме Україна, а за той час, коли вона працювала за кордоном, — інша держава. Тобто якщо людина, наприклад, залишилася в Німеччині, то Німеччина виплачуватиме пенсію, а ПФУ відшкодовуватиме німецькій пенсійній установі ту частину за той час, коли людина працювала в Україні", — пояснила радниця Української асоціації адміністраторів пенсійних фондів Тетяна Сальнікова.

Оскільки Україна є кандидатом на вступ в ЄС, стаж, отриманий у цих країнах, зараховуватимуть в Україні Фото: Axios

Загалом тонкощі трудового законодавства країни свого перебування краще уточнити заздалегідь, кажуть юристи.

"Якщо людина хоче працювати за кордоном, щоб стаж враховувався в Україні, найкраща порада — завітати до українського адвоката й дізнатися інформацію щодо цієї країни. Бо можна поїхати в країни ЄС, де з багатьма укладений договір, і тоді повністю буде зараховуватися стаж, а можна поїхати в країну Африки, де не укладений відповідний правовий договір, тоді буде величезне питання, хто кому та як повинен зараховувати. Також варто за місцем роботи проконсультуватися, чи є страхова система в іншій державі взагалі, з’ясувати, як видаються документи, які підтверджують трудовий стаж", — радить Микола Максимов, адвокат ЮК RIYAKO&PARTNERS.

Українці, які хочуть отримати стаж, але не працюють, можуть самостійно сплачувати ЄСВ

"Ті, хто там не працює, а отримує соціальні виплати, не виплачує страхові внески в українські соцфонди, то тоді не зараховуватимуть страховий стаж. А нам через 4 роки потрібно буде 35 років страхового стажу, щоб отримати пенсійні соцвиплати", — наголошує Піщуліна.

Українці, які не працевлаштувалися за кордоном, але хочуть мати стаж, необхідний для призначення пенсії в Україні, можуть самостійно сплачувати ЄСВ за себе.

"Підписання договору про взаємне врахування страхового стажу, на мій погляд, умовне, — каже економіст Олег Пендзин. — Якщо ви працюєте там, то теоретично можете сплачувати страхові внески тут, і вам це зараховуватимуться як страховий внесок, і не потрібні будуть додаткові договори".

Якщо не вистачає стажу, його можна купити в ПФУ. Періодичність і розмір добровільних внесків можна визначати самостійно, але вони не повинні бути меншими за 1474 грн. Фото: Українські новини

Загалом людина може взагалі не працювати, зі своїх заощаджень робити внески, які зараховуватимуться як трудовий стаж і потенційно впливатимуть на призначення пенсій, додав Максимов.

Фокус дізнався в ПФУ, як українці можуть самостійно платити за себе страхові внески.

Алгоритм дій для купівлі необхідного для пенсії стажу в Україні:

створити електронний цифровий підпис (можна на порталі "ПриватБанку" в розділі "Бізнес — послуги для фізосіб");

на порталі Електронних послуг ПФУ знайти розділ Договір приєднання добровільної сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

увійти до системи, завантаживши ЕЦП. Тут можна побачити дані про накопичений стаж;

підписати договір і сплатити мінімум 1474 грн на місяць. Термін угоди — 1 рік.

Періодичність виплат та розмір можна обрати на свій розсуд.

Працював у РФ: чому українці втрачають стаж

Із початком великої війни в Україні гостро постало питання, як зараховувати стаж громадянам, які працювали в країні-агресорі. Після широкомасштабного вторгнення РФ між Україною та країною-агресором припинено документообіг і контакти між державними установами. Тож фактично стало неможливим засвідчення тривалості трудового стажу та суми заробітку.

"На практиці є велика проблема із зарахуванням стажу, — пояснює Максимов. — По-перше, органи ПФУ, коли трудові книжки були, через якісь помилки, недописки, штампи, печатки, щось неправильно проставлено робили запит, наприклад, до органів Росії, Білорусі, отримували інформацію та щось зараховували. Ця проблема затягувалася на багато місяців".

Через війну зупинився документообіг між Україною та РФ, і призначення пенсій тим, хто працював в РФ, ускладнилося Фото: УНІАН

Ситуація ускладнилася з початком війни. У РФ ухвалили закон про денонсацію Угоди про гарантії прав громадян держав-учасниць СНД у галузі пенсійного забезпечення, який набрав чинності з 01.01.2023, із якої також вийшла Україна. Тому право на призначення пенсії в Україні втратять:

громадяни України, які набули стаж в державах-учасницях СНД;

військовослужбовці, які отримували пенсію відповідно до Угоди про порядок пенсійного забезпечення військовослужбовців і членів їхніх сімей і державне страхування військовослужбовців держав-учасниць СНД;

співробітники органів внутрішніх справ, які отримували пенсію відповідно до Угоди про порядок пенсійного забезпечення та державного страхування співробітників органів внутрішніх справ держав-учасниць СНД.

Понад 50% людей, які мають стаж у країнах СРСР, мають проблеми із призначенням пенсій

"Зі стажем [набутим у країнах СРСР] величезна проблема, бо приблизно 50-60% людям його не враховують, а вони не можуть зробити запит у Росію, не отримують там ніякої відповіді, бо консульські канали зв’язку не працюють, міністерства юстиції ніяк не взаємодіють. У 30-40% випадках звернень документи складено більш-менш нормально, і органи ПФУ за певних умов йдуть назустріч", — констатує юрист. Він додає: подекуди люди змушені добиватися зарахування стажу через суди.

Війна та пенсії: які питання (не)вирішує проєкт закону №9453

У Раді зареєстровано урядовий законопроєкт №9453, націлений на "врегулювання питання пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України, у зв’язку з денонсацією угод щодо пенсійного забезпечення з державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав".

Зокрема, цей проєкт закону пропонує:

врегулювати питання обчислення розміру пенсії пропорційно до страхового стажу, набутого в Україні, для осіб, які працювали в Україні та за її межами;

врегулювати питання зарахування стажу, набутого за період роботи в державах, які входили до складу колишнього СРСР;

визначити умови пенсійного забезпечення військовослужбовців, які мають страховий стаж, набутий у РФ.

"Законопроєкт передбачає, як обчислюється стаж, якщо людина працювала за кордоном, проходила військову службу за кордоном, як включати ці періоди в трудовий стаж, як розраховувати пенсії, і передбачає певні моменти щодо збільшення розміру пенсії, тобто перерахунок. Але якогось універсального механізму, як діяти, якщо є недоліки трудової книжки або якихось документів, як зараховувати ці періоди, цей документ не дає відповіді по суті на головне питання", — зауважив Микола Максимов.

Законопроект не вирішує питання, як діяти в разі допущення помилок у документах, потрібних для виплати пенсій, каже юрист Фото: УНІАН

Автори законопроєкту також пропонують доповнити перелік підстав припинення виплати пенсії, зокрема, за таких умов:

тимчасове проживання за кордоном за заявою пенсіонера про припинення виплат;

особу визнано безвісно відсутньою або оголошено померлою у встановленому законом порядку;

пенсіонеру надано статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин;

пенсію не отримували протягом 6 місяців підряд в організаціях, що здійснюють виплату й доставку пенсій, або в разі відсутності протягом 6 місяців підряд видаткових операцій в установах банків за поточними рахунками, на які проводиться виплата пенсій;

отримувачі пенсії не проходили фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством.

"Документ передбачає щорічну ідентифікацію пенсіонерів, які проживають за межами України, для продовження отримання пенсій. Вважаю, що примушувати осіб, як це було з мешканцями окупованих територій, певний період проходити ідентифікацію, є приниженням людської гідності, з одного боку, з іншого — незаконними діями щодо позбавлення осіб пенсій", — каже юрист Ростислав Кравець.

За словами виконавчого директора Центру економічної стратегії Гліба Вишлінського, певний механізм ідентифікації пенсіонерів діє й зараз.

"Нарахування на карту пенсіонерам, які отримують гроші на пенсійні картки, припиняються в разі незняття готівки в Україні протягом більш ніж одого року, — каже він. — Тобто, якщо людина не знімає готівку за кордоном, не отримує пенсію, вона накопичується на пошті та не виплачується фізично".

Автори ініціативи пропонують припинити виплати пенсій тим, хто не отримував їх на пошті чи в банку понад 6 місяців

Також проєкт пропонує відновити умови ідентифікації для внутрішньо переміщених осіб на загальних підставах. Це цілком доречна процедура, кажуть у ЦЕС.

"Якщо людина повинна підтверджувати, що вона й далі є переміщеною особою, то це логічно. Бо якщо вона повернулася в місце, звідки виїхала, виплачувати їй як переміщеній особі якось нелогічно", — зауважив Вишлінський.