Пенсії в Україні: як зараховується стаж тим, хто працював у Європі

Призначення пенсії тим, хто має трудовий стаж в Україні та в іноземній країні, відбувається відповідно до міжнародних договорів, укладених Україною з іншими країнами. При чому такі угоди, укладені Україною з країнами СНД та з країнами ЄС, відрізняються.

Угоди між Україною та іншими країнами у сфері пенсійного забезпечення можуть бути укладені за територіальним або за пропорційним принципом. З більшістю країн Європи вони другого типу. Про це пише Фокус у новій статті "Пенсія не для всіх. Чи можна отримати в Україні стаж, якщо основне місце роботи — за кордоном".

Зокрема, такі Договори про соціальне забезпечення підписані та ратифіковані з Болгарією, Естонією, Іспанією, Латвією, Литвою, Чехією, Португалією, Польщею.

"З огляду на те, що ми отримали статус кандидата-члена ЄС, то з усіма базовими країнами, країнами Прибалтики, Польщі, Німеччини — укладені двосторонні угоди", — каже провідна експертка соціальних і гендерних програм Центру Разумкова Ольга Піщуліна.

Згідно з такими договорами, Україна та інша країна призначає та виплачує пенсію за той страховий стаж, який людина набула на її території. Якщо пенсіонер переїздить на постійне місце проживання в ці країни, виплата пенсії продовжується українською стороною. При цьому пенсія, призначена в Україні, за заявою може бути виплачена за шість місяців наперед перед від’їздом.

Якщо пенсіонер переїде в Німеччину, то ПФУ відшкодовуватиме пенсію за стаж, набутий в Україні Фото: pexels.com

"Якщо людина, наприклад, залишилася в Німеччині, то Німеччина виплачуватиме пенсію, а ПФУ відшкодовуватиме німецькій пенсійній установі ту частину, за той час, коли людина працювала в Україні", — пояснила радниця Української асоціації адміністраторів пенсійних фондів Тетяна Сальнікова.

Якщо громадянин хоче виїхати за кордон, пенсія йому може бути виплачена за шість місяців наперед перед від’їздом.

У той же час, пенсіонерам, які працювали у перерахованих вище країнах і повертаються жити в Україну, частину пенсії буде призначено іноземною державою за її законодавством, а іншу частину – за український страховий стаж – за законодавством України. При цьому виплата за закордонний стаж здійснюватиметься в Україну.

Українські пенсіонери: які ризики для виплат у воєнний час

В умовах воєнного часу пенсійні виплати українських пенсіонерів у зоні ризику, зокрема, через повну залежність від міжнародної допомоги.

"У нас серйозні фінансові складнощі, ПФУ недоотримує власних грошей, тому йде дотація з держбюджету. У цьому нічого страшного. Ми розуміємо, що всі доходи йдуть на оборонку, практично вся соціальна сфера фінансується за рахунок західної допомоги — грантів, кредитів. Тому є серйозні ризики", — каже Піщуліна.

На думку виконавчого директора Центру економічної стратегії Гліба Вишлінського, продовження виплат тим українським пенсіонерам, які виїхали за кордон, може бути невдовзі поставлене під питання.

Пенсіонер, який переїхав за кордон, по суті отримує подвійну соцдопомогу, кажуть економісти Фото: Getty Images

"Пенсія – частково в Україні є елементом накопичення за роки трудової діяльності, а з іншого боку вона є елементом соціального забезпечення. Відповідно, якщо, наприклад, пенсіонер перебуває в Німеччині, де отримує соціальну допомогу від Німеччини, і одночасно отримує українську пенсію на українську картку, по суті він отримує подвійну соціальну допомогу, зокрема, від країни в стані війни", — зауважив Вишлінський.

Нагадаємо, в Україні для виходу на пенсію у 60 років, потрібно мати за плечима 30 років трудового стажу. Лише після цього можна розраховувати на максимальні суми пенсій, які, як правило, виплачуються суддям, прокурорам, народним депутатам України.

Фокус також писав, що українці, яким не вистачає стажу для виходу на пенсію за віком, можуть його докупити, уклавши договір з Пенсійним фондом. Внески можуть бути як щомісячні у розмірі 22% від мінімальної зарплати (у 2023 р. — це 1 474 грн), так і разові (річний внесок у 2023 році — 34 320 грн).