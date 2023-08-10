Мільярди в місцевих бюджетах: за чий кошт місцева влада закуповує барабани в укриття

В умовах воєнного часу найбільшим джерелом надходжень до місцевих бюджетів є ПДФО із виплат військовим. Як правило, більше його надходить у ті громади, де є військові частини. Це подекуди створює перекоси: деякі зруйновані населені пункти не мають коштів на відбудову, а менш зруйновані не знають, куди їх дівати й витрачають їх на закупівлю умовних барабанів.

За перші півроку профіцит місцевих бюджетів склав 64,5 млрд грн, повідомили у Центрі економічної стратегії. Ситуація по областям і ОТГ відрізняється — значний вплив здійснює військові ПДФО — тобто податки на доходи фізосіб з виплат для військових. Ці надходження до місцевих бюджетів усіх рівнів склали за перше півріччя трохи більше 50 млрд грн, пояснює Фокус.

"У розрізі структури видатків місцевих бюджетів лише 13% цих видатків — капітальні видатки, капітальні трансфери до інших бюджетів, незначні суми — це закупівля власне товарів довгострокового використання, ремонти і капітальне будівництво — зовсім невелика частка. Найбільша частка видатків — це зарплати, субсидії, комунальні послуги і закупівля послуг", — зауважив Юрій Гайдай, старший економіст ЦЕС.

Досі 120 шкіл у Києві не мають укриттів, каже Ксенія Семенова, заступниця голови комісії Київської міської ради

Після того, як стало відомо, що Дніпровська РДА закупила через Prozorro 300 шкіряних барабанів для укриттів, в суспільстві не вщухає дискусія, чи доречно місцевим громадам витрачатися на щось інше, окрім безпеки та оборони.

На що містам варто було б витрачати гроші під час війни

На думку Ксенії Семенової, заступниці голови комісії Київської міської ради з питань цифрової трансформації та адміністративних послуг, забезпечувати оборону, закуповувати амуніцію, дрони — це не функція місцевого самоврядування. Проте є інші важливі видатки.

"Натомість лікарні, де проходять ВЛК, обладнання для лікарень, де лікуються військовослужбовці, поранені, демобілізовані — це місцеве самоврядування. Програми підтримки їх реінтеграції, і економічні, і медичні, протезування", — сказала вона під час організованої ЦЕС дискусії "На що слід витрачати суспільні кошти під час війни (окрім армії)?".

Семенова звернула увагу на те, що досі 120 шкіл у Києві не мають укриттів.

Юрій Бова, міський голова Тростянецької громади переконаний: громади вже зараз мають дбати про соціальну інфраструктуру, інакше людей з-за кордону не повернути.

Місцеві бюджети мають витрачатися на школи, лікарні й бібліотери під час війни, бо без цього мігрантів не повернути

"Є багато необхідних речей, які ми мусимо зробити, крім "мавіків" на цій території… Самоврядування має вирішувати, що робити, але озираючись на перше — перемогу, скільки ми можемо дати для цієї перемоги на конкретній території чи віддати далі на інші підрозділи. Друге питання — що зробити для повернення людей на цю територію. Вони не повернуться, якщо не буде бібліотек, дитсадків, шкіл, лікарень, громадського транспорту… Росіяни вкрали навіть інструмент з комунальних підприємств. Не кажу вже за техніку, пошкоджені труби, водозабори", — сказав він.

ПДФО — за частиною чи військовим: чому варто перезакріпити податок

Основне джерело доходів місцевих бюджетів — ПДФО з виплат військовим — потрапляє фактично переважно в прикордонні громади, десь на Західній Україні, каже Бова. На його думку, ПДФО від військовослужбовця варто спрямувати в ту громаду, звідки чоловіка мобілізували.

ПДФО на виплати військовим варто закріпити за військовим, кажуть депутати місцевих рад

"Якщо ПДФО за військовослужбовцем, який призвався з мого населеного пункту, то цей розподіл буде рівнозначним: чим більше людей призвалося з того чи того населеного пункту, тим більше коштів прийшло в цю громаду. Громада допомагає цьому військовослужбовцю. Не секрет, що до кожного міського голови телефонують ці хлопці чи їх жінки, матері і кажуть: потрібні каска, бронік, тепловізор, "мавік"… І тоді не буде цих перекосів, що умовно в Яворові не знають, куди дівати кошти, і будують стадіон, а в когось немає за що відремонтувати лікарню, розбиту російськими танками", — сказав він.

Урядова постанова, яка регулює пріоритетність видатків місцевих бюджетів, на практиці не працює

Володимир Цабаль, секретар комітету Верховної Ради України з питань бюджету, нагадав про постанову 590, яка має регулювати черговість видатків місцевих бюджетів, де безпека — на першому місці. Але вона не завжди працює.

"Часто видатки, які не пов’язані з безпекою і обороною, позиціонуються, ніби це видатки на укриття", — зауважив він. На думку народного депутата, ця політика має зазнати змін.

"Мають йти ті видатки, — звісно крупнокаліберну зброю закуповувати не можна, — які допоможуть зменшити державні витрати на безпеку й оборону, щоб держава могла їх пустити на додаткові доплати військовим, зброю, і такі видатки мають проводитися", — наголосив він.

Раніше Фокус писав, що в Україні готують зміни до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабміну від 9 червня 2021 року №590, які б унеможливили видатки для сумнівних цілей. Тобто, завдяки ініційованим змінам, чиновники в Україні не зможуть закуповувати для укриттів барабани та пательні.

Нагадаємо, художній ліцей "Зміна" в Дніпровському районі столиці для укриття купив електросковорідку, яка коштує 725 тисяч гривень та конвекційну піч за 474 тисячі гривень. Закупівлю здійснили через онлайн-платформу Prozorro.