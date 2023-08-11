Розділи
Матеріали
Економіка

Працювати в Києві: кого зараз шукають роботодавці та скільки готові платити

Андрiй Галицький
Фото: Pexels

Ринок праці в Україні продовжує відновлюватися від шоку через повномасштабне вторгнення Росії. Розповідаємо, яка зараз ситуація з роботою в Києві та кого шукають роботодавці.

Повномасштабна війна з Росією спровокувала масовий виїзд українців за кордон. Через відтік фахівців у деяких регіонах країни виникла критична нестача робочих рук в окремих сферах. Так, у Києві роботодавці активно шукають вчителів, лікарів, поліцейських і не тільки, повідомили в Київському міському центрі зайнятості у відповідь на інформаційний запит видання "Коментарі.UA".

Кого шукають роботодавці в Києві?

Зазначається, що наразі роботодавці активно потребують працівників торгівлі та послуг (21%), серед яких затребувані:

  • продавці продовольчих товарів;
  • продавці-консультанти;
  • кухарі;
  • соціальні працівники;
  • поліцейські патрульної служби;
  • охоронці;
  • помічники вихователів.

Крім того, у столиці шукають:

  • вчителів загальноосвітніх закладів;
  • фармацевтів;
  • лікарів загальної практики-сімейних лікарів;
  • вихователів закладів дошкільної освіти;
  • інженерів;
  • практичних психологів та економістів.

Також у Києві є високий попит на кваліфікованих працівників з інструментом та обладнанням.

Актуальними залишаються і найпростіші професії. Наприклад, роботодавці шукають працівників із комплексного прибирання будинків, прибиральників службових приміщень, двірників, укладальників-пакувальників, вантажників, прибиральників територій, підсобних робітників.

Серед робітників з обслуговування обладнання роботу пропонують:

  • водіям автотранспортних засобів;
  • трактористам;
  • водіям трамваїв;
  • токарям;
  • машиністам залізнично-будівельних машин;
  • асфальтобетонщикам;
  • фрезерувальникам;
  • машиністам насосних установок;
  • операторам верстатів із програмним керуванням.

Що із зарплатами?

За інформацією Київського міського центру зайнятості, середня заробітна плата у вакансіях станом на 1 червня 2023 року становила майже 15 тисяч гривень .

Найвищі виплати були:

  • у сфері інформації та телекомунікацій — 29,6 тисяч гривень;
  • у державному управлінні та обороні — 28,6 тисяч гривень;
  • у сфері постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря — 15,5 тисяч гривень;
  • на підприємствах переробної промисловості — 14,7 тисяч гривень;
  • у сфері транспорту — 14,6 тисяч гривень.

Нагадаємо, на початку липня 2023 року Національний банк опублікував дослідження, в якому з'ясувалося, що роботодавці продовжують активно шукати нових працівників, також не спостерігається скорочення в кількості вакансій. Водночас частка непрацюючих громадян скоротилася порівняно з початком 2023 року.