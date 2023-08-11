Реальна зарплата в повернулася на довоєнний рівень: скільки зараз платять українцям

Водночас багато українців усе ще залишаються без роботи через масштабні руйнування виробничої, транспортної, соціальної, житлової та іншої інфраструктури.

Рівень реальних зарплат в Україні, з урахуванням інфляції, повернувся до показника початку 2022 року. Про це 10 серпня, під час брифінгу в "Медіацентрі "Україна-Укрінформ", сказала голова правління Ліги банків України Олена Коробкова.

Вона зазначила, що рівень оплати праці в Україні поступово зростає. Зміни відбуваються на тлі уповільнення інфляції, і це позитивно впливає на доходи громадян.

"Завдяки цим двом процесам динаміка реальної середньої зарплати зараз вийшла на невеликий плюс. Тобто, рівень зарплат українців зараз приблизно відповідає тому, що було до повномасштабної війни", — пояснила Олена Коробкова.

За її інформацією, зростання номінальної заробітної плати оцінюється у 20%. У середньому по країні цей показник сягнув позначки в 17 700 гривень.

Але, за словами Коробкової, позитивні зміни торкнулися не всіх українців. Причина: війна позбавила роботи велику кількість наших співвітчизників.

"Через окупацію частини територій і руйнування виробничої, транспортної, соціальної, житлової та іншої інфраструктури країна втратила значну кількість робочих місць. І ця проблема надовго, її потрібно вирішувати комплексно. Також у нас дуже багато внутрішньо переміщених осіб, рівень працевлаштування яких досить низький", — пояснила Коробкова.

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На думку Коробкової, державі необхідно активізувати спеціальні програми зайнятості та релокації бізнесу. А після цього потрібно забезпечити високооплачуваною роботою українців, які повертатимуться додому після перемоги над Росією.

Зазначимо, що навіть за наявного дефіциту кадрів чималокомпаній не хочуть відмовлятися від своїх планів із розвитку через те, що на ринку — недостатньо потрібних їм спеціалістів, вони розширюються, відкривають нові відділи та філії, активно добирають спеціалістів на відкриті посади як серед своїх працівників, так і на ринку, шукають і молодих — зокрема через співпрацю з вишами та коледжами.

Так, досить часто компанії залучають персонал через сайти для пошуку роботи. Однак це не єдиний канал.

"Використовуємо як сайти з пошуку роботи (Work, Rabota, Dou, LinkedIn), так і прямий пошук, рекомендації. Співвідношення — 50/50. Для закриття вакансії в середньому необхідно 2 місяці, для рідкісних вакансій — від 4 місяців", — розповіла Фокусу 2 серпня 2023 року начальниця управління по роботі з персоналом банку "Південний" Юлія Титуренко.

Також 26 липня в Державній службі зайнятості розповіли, яких фахівців зараз не вистачає на ринку праці в Україні. Також нагадаємо, що в Україні зібралися вести експериментальний механізм оплати праці державних службовців.