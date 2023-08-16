Уперше після скасування зернової угоди: з одеського порту вийшов контейнеровоз із вантажем (фото)

За словами міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова, це перше судно, що вийшло з одеського порту з 16 липня 2023 року.

Із порту Одеса 16 серпня 2023 року вийшло перше судно після припинення зернової угоди. Контейнеровоз "Joseph Schulte" під прапором Гонконгу тримає курс на Босфор, повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

"Контейнеровоз був у порту Одеси з 23 лютого 2022 року, зараз він вийшов за Воронцовський маяк і тримає курс на Босфор. На борту — понад 30 тисяч тонн вантажу (2 114 контейнерів), зокрема з продовольством", — ідеться в повідомленні міністра.

Контейнеровоз перебував в одеському порту з 23 лютого 2022 року Фото: Олександр Кубраков/ Facebook З порту Одеси вийшло перше судно після припинення зернової угоди Фото: Олександр Кубраков/ Facebook

За словами Кубракова, тимчасовим морським коридором для торговельних суден до і з портів Одеси відбуватиметься евакуація суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса і Південний на момент повномасштабного вторгнення російських військ.

"Згідно з навігаційним дорученням ВМС ЗСУ №6 тимчасові маршрути руху цивільних суден із 8 серпня 2023 року", — повідомив міністр.

Він додав, що цей маршрут був запропонований і узгоджений Україною з Міжнародною морською організацією (IMO).

"Рада ІМО визнає міжнародне право України на вільне торговельне судноплавство і закликає Росію припинити будь-які погрози та дотримуватися міжнародних конвенцій", — наголосив Олександр Кубраков.

Нагадаємо, Росія в липні вийшла з Чорноморської зернової ініціативи. У Міноборони країни заявили, що з 20 липня кораблі, які прямують в акваторії Чорного моря в українські порти, вважатимуться потенційними перевізниками військових вантажів.

У відповідь на це Міністерство оборони України оголосило, що, починаючи з 21 липня, всі російські судна, які прямують в акваторію Чорного моря в бік морських портів РФ і тимчасово окупованих українських морських портів, розглядатимуться як кораблі, здатні перевозити військовий вантаж.

Тим часом, 8 серпня, держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що переконати Росію знову брати участь у зерновій угоді може Бразилія. Він зазначив, що господар Кремля Володимир Путін може прислухатися до слів президента Лули.