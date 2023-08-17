Рубль шукає дно. Як і чому стрімко падає курс російської валюти

Курс російської валюти пробив позначку 100 рублів за долар. Екстрене рішення Центробанку різко підвищити облікову ставку пройшло майже непомітно для фінансового ринку. Тенденція девальвації рубля триває більш ніж рік. Її розкручує суттєве зменшення притоку валюти, спричинене, серед іншого, санкційною політикою Заходу у відповідь на агресію проти України. Фокус розібрався, на що вплине падіння рубля й до якої міри може відбутися курсове піке.

Російська валюта 14 серпня впала до мінімумів за 16 місяців: на Московській біржі долар перетнув позначку в 101 рубль, а євро перевалив за 111 рублів. Рада директорів Банку Росії зібралася на екстрене засідання, де ухвалила рішення підвищити ключову ставку з 15 серпня 2023 року з 8,5% до 12% річних. Підвищення ставки відбулося позапланово, адже найближче засідання, на якому мали розглядати грошово-кредитну політику, мало відбутися лише 15 вересня.

"Інфляційний тиск продовжує посилюватися. За оцінкою на 7 серпня, показник річної інфляції збільшився до 4,4%. Поточні темпи приросту цін продовжують прискорюватися. У середньому за останні три місяці поточне зростання з поправкою на сезонність склало 7,6% у перерахунку на рік. Такий показник базової інфляції збільшився до 7,1%. Збільшення внутрішнього попиту, що перевищує можливості розширення випуску, посилює стійкий інфляційний тиск і впливає на динаміку курсу рубля через підвищений попит імпорту. В результаті посилюється ефект перенесення послаблення рубля в ціни та зростають інфляційні очікування", — ідеться в повідомленні російського регулятора.

У Банку Росії також зауважили, що ухвалене рішення допоможе повернутися до інфляції 4% у 2024 році та її подальшої стабілізації на цьому рівні. Востаннє регулятор піднімав ключову ставку 21 липня — з 7,5% до 8,5%. Однак це не завадило рублю й далі просідати відносно долара. Фокус з’ясував, чому більш ніж рік падає російська валюта й чи має вплив на життя громадян країни-агресорки.

Рублеве піке: чому більш ніж рік падає російська валюта

Російська валюта послаблюється щодо долара щонайменше з початку року. У січні 2023-го долар коштував 72,2 рубля, а в серпні стрімко наближався до психологічної позначки в 100 рублів/дол.

Як змінювався курс російського рубля

Рубль стабільно девальвує більш ніж рік, а 14 серпня на Московській біржі долар перетнув позначку 101 рубля Фото: investing.com

"Основною причиною послаблення рубля є наслідки широкомасштабної війни, яку Росія розв’язала проти України, і, відповідно, дія іноземних санкцій, які були запроваджені країнами Заходу, в першу чергу, США та Європи. До них доєдналися багато країн світу з тих чи інших причин, зокрема через побоювання застосування проти них вторинних санкцій", — зауважив Іван Угляниця, експерт ринку інвестицій.

Зокрема, продовжив Угляниця, на рубль подіяли блокування значної частини ЗВР Росії, від’єднання від SWIFT державних і окремих приватних банків, а також добровільна відмова іноземних банків-контрагентів продовжувати відносини з російськими банками. Притік валюти в Росію суттєво скоротився, зокрема й через нервові потуги російської влади вводити контрсанкції.

Блокування значної частини золотовалютних резервів, від’єднання банків від SWIFT, відмова іноземних банків від взаємодії з російськими фінкомпаніями вплинули на девальвацію рубля

"Санкції та недолуга політика Кремля, спрямована на зниження видобутку й експорту нафти, призвела до того, що профіцит платіжного балансу РФ у першому півріччі 2023 року скоротився на 68%, — каже економіст, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран. — До цього фундаментального провалу додався дисбаланс у розрахунках за експорт та імпорт у рублях та іноземній валюті".

Експерт звертає увагу на те, що торговий баланс країни-агресора в червні був профіцитним, експорт перевищував імпорт на 4,9 млрд доларів США. Але якщо подивитися пильніше, то виявиться, що в розрахунках і в доларах, і в євро за експорт та імпорт у першому місяці літа був дефіцит 0,174 млрд доларів, а весь профіцит було сформовано через розрахунки рублями.

Через девальвацію рубля зросте вартість електроніки, яку Росія імпортує Фото: Відкриті джерела

"Саме Путін наполягав на тому, щоб за російський експорт платили рублями, а тепер виходить, що за межами РФ накопичилося багато рублів, які повертають росіянам. Такий стан справ призводить до створення дисбалансів на ринках долар-рубль, євро-рубль. Хоч торговельний баланс профіцитний, валюти, виявляється, обмаль", — пояснив Віталій Шапран.

Звісно, на девальвацію рубля суттєво вплинули відтік капіталу та зростання бюджетного дефіциту на фоні недоступності зовнішніх джерел запозичень.

Дорогий імпорт, дефіцит трудових мігрантів: на що впливає девальвація рубля

Девальвація рубля спричиняє зростання вартості імпортних товарів, особливо продукції наукоємного машинобудування.

"Росія дуже багато імпортує за рахунок рубля, — зазначає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. — Але найбільш трудоємні галузі будуть дорогими. Це в першу чергу торкнеться машинобудівної галузі, електроніки, яких в Росії немає і яких вона потребує".

Дефіцит комплектуючих впливатиме і на виробничі можливості самої Росії, додає аналітик. Вже зараз з’являються новини про вихід з ладу парку літаків і неможливість їх ремонту. Звідси — ріст цін на авіаперельоти. Подорожчання імпорту в Росії продовжиться навіть за умов укріплення рубля.

"Імпортери змушені будуть, очікуючи послаблення чи коливання курсу, завищувати свій курс продажу, — каже Андрій Шевчишин. — Тобто, якщо поточний курс 100, бізнесмен, зважаючи на інфляцію, на ризики, в ціну продажу буде закладати курс 110. Навіть за умов укріплення рубля, вартість імпортних товарів буде підвищуватися чи залишатиметься на високих рівнях. Бо еластичність ціни буде низька. Це не стосується товарів, які швидко обертаються з малим обігом".

Через зростання курсу долара трудові мігранти задумалися про те, щоб покинути Росію

Крім того, девальвація рубля вдарить по заробітках трудових мігрантів, серед яких чимало туркменів, узбеків, вірмен, білорусів. Оскільки всередині Росії з ними розраховуються рублями, їхні доходи поступово ставатимуть співставними із зарплатами на батьківщині. Відтак Росія відчує проблеми із кадрами, в першу чергу в таких сферах, як рітейл, громадське харчування, клінінг. Власне, у самій Росії про це вже пишуть ЗМІ. Нещодавно було проведене опитування представників узбецької діаспори, згідно з результатами якого, 50% респондентів думають про те, щоб виїхати з Росії через зростання курсу долара.

Юань, песо, нігерійська найра: чи врятують росіян "дружні валюти"

Разом із зменшенням притоку в Росію доларів та євро, які були визнані валютами "недружніх" країн, Кремль почав заохочувати розрахунки в локальних валютах, зокрема, в китайських юанях та індійських рупіях. Проте це рішення навряд чи врятує економіку країни-агресорки, кажуть опитані Фокусом експерти.

"З тими локальними валютами практично нічого далі не можна зробити, попит на них незначний, конвертація далі практично ускладнена, або місцями і неможлива. До того ж, часто на самі ці валюти тисне внутрішній попит, зокрема, продовжується послаблення юаня, нещодавно девальвувала нігерійська найра, ще більше девальвувало аргентинське песо", — зауважив Іван Угляниця.

Конвертація локальних валют ускладнена і місцями неможлива, тож розрахунки в юань чи рупії не врятують ситуацію, кажуть фахівці

Впровадження спільної BRICS валюти, забезпеченої золотом чи іншими металами, не має ніяких практичних шансів і не заспокоїть ситуацію з доларом, переконаний фахівець.

"Глобальний попит та посилення долару проти ЕМ-валют (валют країн Emerging Markets — Фокус), та і не тільки ЕМ, а також можлива рецесія або негативні кредитні події глобально підсилюватимуть тиск на рубль, попит на долар додатково до того, що викликає політична ситуація в самій РФ, а також війна", — зазначив Угляниця.

Ціни на нафту та ключова ставка: чи вдасться Кремлю зупинити падіння курсу рубля

На початку вторгнення Росія впроваджувала обмеження щодо руху капіталу, зокрема, примусовий продаж експортної виручки, однак згодом вони були частково послаблені. Відносно низька ставка ЦБ РФ не стимулювала утримання курсу, каже Угляниця. Крім того, багатьом компаніям нафтогазового сектору дозволили не продавати всю валюту, тому велика її частина залишається за кордоном, додав Шевчишин. Як наслідок — 100 рублів за долар. Котирування не відкотилися і після рішення регулятора: зараз долар коштує близько 97 рублів.

"Підвищення ставки — тільки до 12%, судячи з динаміки рубля та реакції ринку, цього явно недостатньо. Ринок чекав більш високої ставки і додаткових обмежень на валютному ринку", — зазначив Шевчишин.

Підняття облікової ставки до 12% недостатнє для істотного укріплення рубля

"Зростання облікової ставки ЦБ до 12% має призупинити девальвацію і закріпити рубль на відмітці 100 рублів за долар. Але чи довго буде ця стабільність — невідомо, — каже Віталій Шапран. — Усе залежить від ефективності санкцій проти банків РФ та її нафтогазової галузі".

Разом з тим, торгівля РФ енергетичними ресурсами навряд чи врятує рубль від девальвації.

Хоч світові ціни на нафту зараз на руку Кремлю, однак це не врятує рубль від девальвації, кажуть експерти

"Динаміка цін на нафту зараз позитивна для Росії. Але витрати суттєво переважають доходи. Тому навіть ріст нафтогазових доходів може не позначитися на динаміці рубля", — переконаний Андрій Шевчишин.

Опитані Фокусом експерти прогнозують подальшу девальвацію рубля — до 120-140 рублів за долар. Утім, і більш серйозного падіння курсу російської валюти відкидати не варто. Адже російська економіка вичерпала запас міцності, ліквідну частину ЗВР, тому фінансовий ринок стає більш вразливий до шоків.

"Скоріш за все, до кінця року ми побачимо, як ЦБ РФ не раз підвищує ставку і поступається курсовим маяком у бік іншої психологічної відмітки — 120 рублів за долар. Також я не виключаю катастрофічного сценарію у разі неочікуваного шоку, такого, як бунт Пригожина", — зауважив Віталій Шапран.