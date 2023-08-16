Україна не буде домовлятися з РФ про продовження транзиту газу в ЄС, — Галущенко

За словами міністра енергетики, після завершення контракту Україна не буде виступати стороною в переговорах із Росією.

Після закінчення терміну дії контракту на транзит газу з Росією Україна не буде вести переговори про його продовження. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю українській службі "Голосу Америки", опублікованому 16 серпня.

Дія контракту, що передбачає транзит Росією газу в Європу через територію України, закінчується наступного року, і його продовження залежатиме від того, чи зможе Європа обійтися без російського газу, заявив топчиновник. Галущенко висловив сподівання, що Європа зможе диверсифікувати свої постачання й обійтися без російського газу в майбутньому.

Він підкреслив, що вважає очевидним, що Україна не буде вступати в переговори з російською стороною з цього питання. Він також відзначив заяву єврокомісара Кадри Сімсон про прагнення Європи повністю позбутися російського газу.

"По-перше, ми точно не будемо стороною переговорів з росіянами, і це абсолютно очевидно, а по-друге, я думаю, що наступний рік буде показовим з точки зору можливості Європи функціонувати взагалі без російського газу. Я бачу всі передумови для того, щоб це сталося", — заявив Галущенко.

Міністр сказав, що необхідно очікувати подальшого розвитку подій з огляду на непередбачувану агресивну політику Росії.

Разом з тим, він підкреслив, що Росія може припинити дію контракту в будь-який момент, оскільки угода залежить від російської сторони.

Галущенко також зазначив, що Україна може зіграти важливу роль у забезпеченні стабільності ринку газу в Європі цієї зими. Європейські компанії продовжують зберігати газ в українських газосховищах, і цей тренд, як він вважає, буде тільки посилюватися.

"Україна здатна гарантувати безпеку постачань для Європи, і це важливо", — зазначив міністр.

Транзит російського газу через Україну

13 липня єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що Європі нема чого боятися, якщо російський монополіст "Газпром" таки зважиться зупинити транзит газу через Україну.

"Тому останні півтора року ми готувалися і розробили таку стратегію, яка допоможе нам пережити зиму зовсім без російського газу, якщо це буде потрібно", — заявила Сімсон.

Транзит російського газу через Україну станом на лютий 2022 року Фото: Экономическая правда

Раніше, 6 липня голова правління Газпрому Олексій Міллер пригрозив "Нафтогазу" санкціями, оскільки українська компанія поскаржилася на російську в арбітражні суди. Росіянин натякнув, що в Кремлі заблокують будь-які операції між компаніями. Під забороною, зокрема, опиниться і газовий транзит територією України.

Також варто зазначити, що ще з минулого травня Україна не здійснює транзит газу через газовимірювальну станцію "Сохранівка", оскільки її окупували ЗС РФ. При цьому перевести обсяги на ГТС "Суджа" Росія навідріз відмовилася, після чого припинила транзит газу через Польщу трубопроводом Ямал — Європа.

За даними колишнього керівника компанії "Оператор ГТС" Сергія Макогона, через трубопровід в Україні щорічно прокачується 13 мільярдів кубометрів, хоча контрактом передбачено 40 млрд куб. м.